ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den S-400 açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunuyordu. Blinken, toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk kez bir araya gelmiş, Çavuşoğlu da mevkidaşına S-400 konusunda "bu iş bitti" mesajını iletmişti.



"TÜRKİYE S-400 KONUSU ÇÖZÜMÜ İÇİN ADIM ATMALI"



Bunun üzerine açıklama yapan Blinken, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle oluşan durumun çözümü için de bazı adımlar atmasını umduğunu ifade etti.



"TÜRKİYE'YLE CİDDİ ANLAŞMAZLIKLAR YAŞADIĞIMIZ BİR SIR DEĞİL"



Blinken, “Türkiye ile bu konuda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız bir sır değil, bunu görüştüğümüzde Türk meslektaşıma da doğrudan ilettim, diğer müttefiklerimiz de öyle yaptı” ifadelerini kullandı.



"AYNI ZAMANDA DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"



“Aynı zamanda Türkiye terörle mücadele, Suriye’deki sorunların çözümü ve başka alanlarda önemli hedeflere ulaşmak için bizimle birlikte çalışan eski ve çok değerli bir müttefikimiz. Bu nedenle fikir ayrılıklarımızın da göz ardı edilmeyeceği biçimde, Türkiye ile sıkı çalışmalarımızın devam etmesine yönelik ilgimiz olduğunu da düşünüyorum” diyen Blinken, açıklamalarına şu sözleri de ekledi:



“Onlarla doğrudan etkileşim içindeyiz. Çok dürüst ve açık görüşmeler yürütüyoruz, Türkiye’nin S-400’ün ittifak için yarattığı sorun konusunda bazı adımlar atmasını umuyorum. ”



