Yunan muhabirden haddini aşan paylaşım! Türkiye'yi yine tahrik ettiler! 'Mehmetçik Avcısı' arması ile...

Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlayan ayaklanmayı Bağımsızlık Günü olarak kutlayan Yunanistan, bugün savaştaki müttefiklerini başkent Atina'daki törenlerde ağırladı.



Birleşik Krallık Prensi Charles ve eşi Camilla, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 200. yıl törenleri için bir gün önceden Yunanistan'a geldi.



Başkent Atina'da hazırlıklar sabah gün ağarırken başladı, Yunan bayrağı giydirilmiş zırhlı araçların fotoğraflarını Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı dünyaya servis etti.



Ardından Lycabettus Tepesi'nden top atışı yapıldı, Akropolis'te Yunan bayrağının göndere çekilmesinde ise Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Başbakan Kiryakos Miçotakis de hazır bulundu.



Uluslararası konukların Meçhul Asker anıtına çelenk koymasıyla başlayan ana törende, yerel medya Prens Charles'ın anıtta gözyaşlarını tutamadığını gösteren video kaydını yayınladı.



MACRON GELMEDİ



Atina'nın simgesel Sintagma Meydanı'ndaki ana törende ordu birlikleri tanklar ve zırhlı araçlarla geçit yaptı. Fransız Rafale jetleri, ABD jetleri, Yunan ordusuna ait savaş uçakları ve helikopterler Atina semalarında uçarken, Cumhurbaşkanlığı Muhafızları da geleneksel üniformalarıyla yine Sintagma Meydanı'nda yürüdü.



Rusya lideri Vladimir Putin Atina'ya gelmeyeceğini daha önce ilan etmişti, Yunan medyasının haftalarca törenlere katılacağını yazdığı Fransa lideri Emmanuel Macron da Yunanistan'ı yalnız bıraktı. Putin'in resmi kutlama mesajı Rusya'nın Atina Büyükelçiliği tarafından paylaşıldı.



Fransa Devlet Başkanı, Atina'ya gönderdiği kutlama mesajında 'Buradayız, tarih size haksızlık ettiğinde veya bir tehdit olduğunda sizin tarafınızda olacağız. Sizin bağımsızlığınız bizim bağımsızlığımız' dedi.



BIDEN'DAN VİDEO MESAJ



ABD'nin yeni başkanı Joe Biden da bir video mesajla törenlere online olarak katıldı. Biden mesajında Yunanistan'la aynı tarihi ve değerleri paylaştıklarına vurgu yaptı, 1976 yılında genç bir senatör olarak yaptığı konuşmaya atıfta bulundu.



Atina'yı çok önemli bir müttefik ve dost olarak tanımlayan Biden, 'Bugün, ABD'liler olarak modern Yunanistan'ın kurulmasını kutlayan Yunanlılarla birlikteyiz. Ve iki ülke ve iki toplumun kalıcı dostluğunu kutluyoruz. Tarihi ve güçlü ilişkilerimiz derinlemesine büyümeyi sürdürüyor' ifadesini kullandı.



REZALET ARMA İKİ YIL SONRA YENİDEN



Koronavirüs salgını nedeniyle kalabalıkların alınmadığı Atina'daki törenler Yunan medyasında 'Sintagma'da muhteşem geçit töreni, Yunanistan kahramanlarını onurlandırdı', 'Etkileyici kutlama', 'Görkemli askeri geçit' gibi başlıklarla yer aldı.



Yunan medyası çoğunlukla sakin bir dille kutlamaları aktardı ancak Skai televizyonu muhabiri Stavros Ioannidis utanç verici bir arma paylaştı. 2019 yaz mevsiminde gündeme gelen ve Yunan hava kuvvetlerindeki Mirage pilotlarının birkaç gün taktığı skandal peçe Twitter hesabında yer veren muhabir, 'Gün için bir şeyler' mesajını yazdı. Söz konusu armada 'Mehmetçik Avcısı' yazıyordu.







ABD VE RUSYA'DAN SAVAŞ GEMİLERİYLE DESTEK



ABD ve Rusya, 25 Mart'tan bir gün önce savaş gemileriyle Yunanistan'a açık destek verdi. ABD uçak gemisi USS Eisenhower, halihazırda Girit Adası'ndaki Suda Limanı'nda demirli bulunuyor.



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yanında bakanlar ve genelkurmay başkanıyla uçak gemisini ziyaret etti, yerel medya bir kutlama mesajı yayınlayan ABD Başkanı Biden'ın Miçotakis'i arayacağını da yazdı.



Rusya ise kutlamalara Başbakan Mişustin'in yanı sıra bir savaş gemisi de gönderdi. Amiral Kasatonov isimli fırkateynin başkent Atina'daki Pire Limanı'na demirlediğini Rusya'nın Atina Büyükelçiliği resmi Twitter mesajıyla ilan etti.



Doğu Akdeniz'de Türkiye ile kapışan Yunanistan'a, 2020 yazından bu yana başta ABD ve Fransa olmak üzere müttefik ülkeleri açık destek veriyor. Yunan ordusu, Suudi Arabistan'dan ABD'ye, İsrail'den Fransa'ya, Mısır'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne birçok ülkeyle tatbikatlara girişti.



Atina yönetimi ayrıca Türkiye korkusuyla silahlanma yarışı başlattı, Yunanistan'dan 18 Rafale jeti satın alındı. ABD'ye F-35 savaş uçakları için başvuruldu, İsrail'den ise çok sayıda silahlı insansız hava aracı (SİHA) Ege Denizi'ndeki İskiri Adası'na yerleştirilecek.