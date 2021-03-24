AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni MKYK kadrosu

AK Parti'de merakla beklenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Daha önce 50 kişiden oluşan MKYK üyelerinin sayısı 75'e çıkarıldı.



MKYK listesinde partinin tecrübeli isimleri yerini korudu.



Bunun yanı sıra MKYK'ya giren yeni isimler de dikkat çekti.



ŞEYH SAİD'İN TORUNU

Şeyh Said'in torunu Abdurrahman Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi.







2006 TÜRKİYE GÜZELİ

MKYK'ya girin isimlerden biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.







MÜCAHİD BİRİNCİ

İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci de MKYK listesine girdi.









TUBA VURAL ÇOKAL

İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçen ve parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Tuba Vural Çokal da AK Parti MKYK listesinde kendisine yer buldu.







KAGİDER'İN KURUCULARINDAN BİR İSİM

KAGİDER'in kurucuları arasında yer alan Sunay Karamık da listede dikkat çeken isimlerden biri oldu.





