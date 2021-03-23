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Uyarılar peş peşe geldi! 23.00'dan sonra...!!!

Uyarılar peş peşe geldi. Ankara'da bu gece ve yarın sabah yoğun kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara döneceği ifade edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Güncel / 23 Mart 2021 Salı 18:14
Uyarılar peş peşe geldi! 23.00'dan sonra...!!!

Başkent'te akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara'da bugün yağmur şeklinde başlayan yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kara dönmesi bekleniyor.

BU GECE VE YARIN SABAH KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK!

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde de kar yağışının etkili olacağı (8-12 santimetre) tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

ABB'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehir genelinde yağan sağanak yağmurun akşam saatlerinde yoğun kar yağışına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ankara genelinde bugün kuvvetli sağanak yağışın saat 14.30'da başlaması, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve ardından karla karışık yağmura dönmesi; saat 23.00'te ise kuvvetli kar yağışı başlaması beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Valiliği de akşam beklenen kar yağışına dair vatandaşlara bir uyarıda bulundu.

Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Meteorolojik verilere göre bu gece ve çarşamba (yarın) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz.

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