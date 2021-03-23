İçişleri Bakanı Soylu'dan 'kaçak sigara' açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, emniyet güçlerinin terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonların detaylarını aktardı.



PKK'nın para kaynakları arasında yer alan kaçak sigara ile mücadeleye değinen Bakan Soylu, "Kaçak sigara oranı 2014'ten bu yana yüzde 22,3'den yüzde 2,3'lere kadar çekildi." dedi.



"15 Temmuz 2016'dan bu yana 45 bin 338 FETÖ'cü tutuklandı"

FETÖ ile mücadeleye ilişkin detayları da aktaran Bakan Soylu, "Sadece KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde 15 Temmuz 2016'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 54 bin 86 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucunda 137 bin 361 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 45 bin 338'i tutuklandı." şeklinde konuştu.