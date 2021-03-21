Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! Yunan medyasından Türkiye karşıtı hadsiz manşet: 'ABD'liler Türk rüyasının üstüne mezar taşı koyuyor'

Doğu Akdeniz'de gerilimi sürekli olarak artıran Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD'ye ait uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirlerken Yunan medyası haddini aşan başlıklar attı. Yerel medyadaki haberlerde ayrıca 'Atina Washington'ın bir sonraki hamlesini bekliyor: Amerikalılar Türk rüyasının üstüne F-35'le mezar taşı koyuyor' başlıkları atıldı.