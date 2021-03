MHP 13.Olağan Kurultayı'nda Devlet Bahçeli'den flaş mesajlar: HDP açılmamak üzere kapatılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Kurultayda MHP Lideri Bahçeli Genel Başkanlık için tek aday olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona giriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurultaya seyirci alınmazken, AK Parti'den bir heyet de MHP kurultayında katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kurultaydaki konuşmasını gerçekleştirirken, çok önemli mesajlar verdi.



Bahçeli, HDP'ye kapatma davasına değindi, "Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir." dedi. Bahçeli, erken seçim olmayacağını belirtti, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tarihi bir reform olduğunu söyledi. Bahçeli, Millet İttifakı'na da sert sözlerle yüklendi.



Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

'TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ YOK DİYENLER BUNU KÜLAHIMA ANLATSIN'



Türkiye'de demokrasi olmasaydı, gece gündüz Cumhurbaşkanına hakaret edenler, devlete sövenler, işbirlikçiler, PKK'nın siyaset uzantıları, Meclis'te, belediyedek, iş aleminde, medyada, sokaklarda nasıl gezecekler, nasıl tehditler savuracaklardır. Ülkemizde temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alındığı demokratik bir düzenin varlığı tüm kazanımları ile ortadadır. Türkiye'de demokrasi yok diyenler, gelsinler bunu külahıma anlatsınlar.



Üçüncü stratejik hedefimiz, yeni, yerli ve milli bir ekonomis sistemin ihyası ve inşasıdır. Başkalarının kuralları ile ancak karın doyururuz.



Şu anda dünya üzerinde 54 ayrı noktada çatışma hakimdir. Terörizm menfur bir felakettir. Türkiye, bölücü terörün kanlı eylemleri ile yıllardır mücadele halindedir. Bu mücadelede yalnız olduğumuz ortadadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Pençe-Kartal harekatları ile terör devleti engellenmiştir. Hükümetimizin kararlılığı, TSK'nın fedakarlığı, polislerimiz ve korucularımızın cesareti ile ihanetin damarları kesilmiştir.



HDP'NİN KAPATILMASI İÇİN AYM'YE AÇILAN DAVA



Terörist sevk ve hazırlık merkezi olan HDP, PKK'dır. HDP, bölücülüktür. Masumlara, gençlere, kadınlara ölüm tuzağıdır. HDP ile ittifak kurmak, terörist Demirtaş ile kahvaltı planları kimseye iyilik sağlamayacak. CHP seçimini yapmalıdır. Sözde Kürdistan projesinin yanında mıdır, karşısında mıdır? HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir. Yargıtay Başsavcılığı'nın iddianamesini AYM'ye göndermesi hakkın, hukukun, adaletin sesidir. Bu gelişme milletin yüreğine sus serpmiştir.

Mart ayının 18'inde, yani bugün, Çanakkale ruhunun ilhamıyla, İstiklal Marşımızın ikramıyla, şühedanın itibarıyla, milletin iradesiyle, ülkücü ömürlerin ihlasıyla, 13. Olağan Büyük Kurultayımızı ifanın emsalsiz kıvancını yaşıyoruz.Hesap yapmayız çıkar ile, çetele tutmayız heves ile, çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Düşmeyiz vurmak ile, durmayız engel ile, çünkü biz Türk Milleti'yiz. Vazgeçmeyiz korku ile, dönmeyiz tehdit ile, çünkü biz Türkiye'yiz.Hem ülkemizin hem de dünyanın kıyasıya mücadele ettiği Covid-19'dan dolayı kurultaya katılımı mecburen sınırlı tuttuk. Her arkadaşımızla gönül birlikteliği içindeyiz. Her şeyin başı elbette sağlıktır, dikkatli olmalıyız. Geride kalan 1 yıllık zamanda Covid-19 virüsünden dolayı hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören kardeşlerimize şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 13. Olağan Büyük Kurultayımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Günümüz kutlu olsun, milletimiz huzurlu olsun, devletimiz birlik bulsun.Tam 52 yıldır siyaset sahnesindeyiz, milli gönüllerdeyiz. Zaman oldu, şafağı sökmeyen gecelerde ülkülerimizin nuruyla aydınlandık. Zaman oldu bir hilal uğruna, hakikat uğruna güneş gibi battık. Anılarımızı pusula yaptık, açıldık geleceğe. Acılarımızdan ders aldık, tutulduk gerçeklere. Yeri geldi iftiralarla boğuştuk durduk. Vazgeçmedik sevdamızdan. Çünkü yolu doğru olanın yükü ağır olur dedik.'KIZIL ELMAYA HEY KIZIL ELMAYA'Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya... Kızılelma'ya hey... Kızılelma'ya! En güzel marşını vurmadan mehterYa Allah... Bismillah... Allahuekber...Biz yürüdükçe millet yürüyecek, tarih dile gelecek, destanlar söylenecek, Türkiye yükseldikçe yükselecek. Yürüyüşümüzden ürkenler var. Varlığımızdan ürperenler var. Hepsini biliyoruz. Türkiye'yi tuzağa düşürmek için çırpınan çevreleri ibretle takip ediyorsunuz. Geceleri hesap, gündüzleri hüsran, gelecekleri heyula ne kadar münafık varsa alayı bir olmuş, Türkiye'nin ayağından çekiştiriyor. Türkiye'nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Devletin bölünmez bütünlüğüne saldırının adı özgürlük değildir. Üniter devletimizi hançerlemek için ittifak kurmak, bölücü vekillerin fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek, siyaset değildir, adamlık değildir.HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye'nin kötülüğüne hizmetkarlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melanet bir projedir. İP'in başkanı Cumhur İttifakı için etle tırnak gibi demiş. Kendilerinin proje bazlı ittifak olduğunu açık itiraf etmiştir. Bu neyin projesidir, hazırlayanlar kimlerdir? Doğrudur, Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Zalimlere, terör örgütlerine, ekonomik tetikçilere karşı tek ses, tek nefes, tek bilek, tek yürekle duruş gösteren cumhurun köküdür. Cumhur İttifakı'nı arayan Pensilvanya'da, Kandil'de değil, başkent Ankara'da dünyaya Türkçe bakan iradenin sağlam ahlakında bulacaktır.Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, o isim Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu vesile ile sayın Cumhurbaşkanına, AK Partili kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Bizim ittifakımız, ihanete karşı vatan sevgisinin ittifakıdır. Kılıçdaroğlu, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok derken, 10 milyon işsiz olduğunu söyleyerek halt etmiştir. Her muhtarlığa özel kalem müdür atanırsa işsizliğin sona ereceğini cahilce müjdelemiş. CHP Genel Başkanı, tarlayı bilmez, traktöre binmez, çiftçimizi konuşur. Bakkala girmez, marangozu tanımaz, esnafımızı konuşur. Memurlarımızdan ve işçilerimizden bahseder, sıra CHP'ye oy vermeyenlere gelince hakaretleri sıralamaktan utanmaz.Zilletin aşısı 2023 yılının haziran ayında demokratik vasılalarla yapılacak. Bu aşı zillete zehir olarak yansıyacaktır. Milletin üstünde bir güç ve mercii yoktur. Erken seçim diye tutturanlar, iyi bilsinler ki, seçimler zamanında yapılacak, Türkiye rotasından çıkmayacaktır. İstikbale Cumhur İttifakı ile ulaşılacaktır.Türk milleti zilleti değil zaferi, PKK-FETÖ'yü değil, Cumhur İttifakı'nı seçecektir. Kazançlı çıkan Türk Milleti olacaktır.Türkiye, tarihinin en önemli yönetim reformunu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başarmıştır. Parlamenter sistemdeki kafa karışıklıkları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile aşılmıştır. Türk Milleti gücüne güç katmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türk tipi başkanlık modelinin farklı bir isimlendirmesidir. 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya geçen Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuştur. Bir yönetim sisteminin kökleşip olgunlaşması, sabahtan akşama olacak şey değildir. Yeni sistemin özünde Türk milletinin beka ve refah özlemleri ana esastır. Dev uykusundan uyanmış, kükreyerek bölgesel ve küresel realiteyi kavramıştır. Cihan ruhu, tarihin farklı devirlerinde büyük bir kuvvetle tecelli etmiştir. Şerefli geçmişimizin parlak sayfaları, şanlı bir geleceğin müjdesidir. Aziz Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tekrar cihan ruhuna taliptir.MHP olarak 2023 ve takip eden on yılları kapsayan stratejik hedeflerimizin ilki, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, Türk tipi başkanlık modeline sahip çıkmaktır. Buna karşılık, güçlendirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem kavramını ilk dile getiren, terörist Selahattin Demirtaş'tır. İçi boş, günü kurtarmaya dönük, taktik bir adımdır. Artık parlamenter sisteme geri dönüş yoktur.(Yeni anayasa çalışmaları) Önümüzdeki birkaç ay içinde hazırlıklarımız tamamlanacaktır. Ayrıca siyasi partiler kanunu değiştirilmelidir. TBMM iç tüzüğü yeni sistemle uyumlu hale getirilmelidir. Milletvekilliği dokunulmazlığı yeni baştan ele alınmalıdır. Anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır. Temiz toplum, temiz siyaset tezahür etmeli, kalpazanlar afişe edilip kayıtlanmalıdır.