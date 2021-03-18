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ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Terör propagandası yapmak'tan ceza verilen Gergerlioğlu'na destek çıktı!

HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun vekilliği “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ortak bir bildiriyle kınadı.

Siyaset / 18 Mart 2021 Perşembe 10:05
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Terör propagandası yapmak'tan ceza verilen Gergerlioğlu'na destek çıktı!

HDP'li Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliği "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ceza alması nedeniyle düşürüldü. Gergerlioğlunun vekilliğinin düşürülmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "17 Mart'ta milletvekili Ömer Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi gibi kaygı verici adımlar dahil Türkiye'deki olayları yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Price, yaptığı yazılı açıklamada, HDP'nin kapatılmasına ilişkin süreci de yakından izlediklerini, bu adımı "Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak" ve "Türk demokrasisinin altını oymak" olarak nitelendirdi.

Sözcü Price, "Türk hükümetine, Anayasa'da yer alan güvencelere ve Türkiye'nin uluslararası yükümlülüklerine paralel olarak ifade özgürlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu.

Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

HDP'li Gergerlioğlu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Gergerlioğlu'nun cezası, Yargıtay 16. Ceza Dairesince onanmıştı.

AB DE KINADI

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini ortak bir bildiriyle kınadı.

Milletvekili

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