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Devlet büyüklerine küfreden Samsun Cumhuriyet Savcısı hakkında dava açıldı!

Samsun'da, ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter üzerinden bakanlara hakaret ettiği iddia edilen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz hakkında dava açıldı. suçlamaları kabul etmeyen Gündüz, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu." dedi.

Güncel / 17 Mart 2021 Çarşamba 19:18
Devlet büyüklerine küfreden Samsun Cumhuriyet Savcısı hakkında dava açıldı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bir süre önce açığa alınan savcı Özcan Muhammed Gündüz hakkında "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "İftira" suçlarından hazırlanan iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

BAKANLARA HAKARET ETTİ

İddianamede, müşteki bakanın vekillerinin 4 Kasım 2020 ve 9 Kasım 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek Twitter'da "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" adlı hesap sahibinin suç tarihi ve öncesinde görev yapan müşteki bakanlara ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma ve araştırmanın başlatıldığı aktarıldı.

CİMER'E İHBAR EDİLDİ

Tespitler ve CİMER'e yapılan isimsiz ihbar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin Samsun Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özcan Muhammed Gündüz olduğu belirtilerek, dosyanın 30 Aralık 2020 tarihli yetkisizlik kararı ile Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedildi.

ÖZCAN MUHAMMED GÜNDÜZ, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Özcan Muhammed Gündüz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Telefon hattını uzun süredir kullandığını belirten Özcan Muhammed Gündüz, "Twitter hesabım yoktur. Küçük çocuğumun telefonumu suya düşürmesi nedeniyle bozuldu. Bozulan telefonun yerine yakın zamanda yeni telefon aldım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına ters olduğu ve bu nedenle savunmasına itibar edilmediği kanaatine vardı.

HESAP İLE TELEFONU UYUMLU ÇIKTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesinin 20 Ocak 2021 tarihli raporunda, "SAYIN MÜSTEŞAR @HOHMUSTESARI" isimli Twitter hesabının tanımlı olduğu bilgiler ile şüphelinin kullandığı telefon numarasının tanımlı olduğu hesabın bilgilerinin uyumluluk gösterdiği belirtildi.

Twitter'da 22 Ağustos 2016'da açılan hesabın, soruşturma başladıktan sonra kullanıma kapatıldığına yer verilen iddianameye, 22 Haziran 2019, 1 Mart 2020, 27 Mart 2020, 8 Kasım 2020, 9 Kasım 2020 ve 10 Kasım 2020'de söz konusu hesaptan eski bakana yönelik yapılan hakaret ve küfür içerikli paylaşımlar eklendi.

Müştekiye hitaben tüm paylaşımların eski bakanın görevi sırasında yapıldığı, şüphelinin üzerine atılı bulunan "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, sanığın ayrıca "İftira" suçunu işlediğinin de deliller ve tüm dosya kapsamında anlaşıldığının kaydedildiği bilgisi yer aldı.

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