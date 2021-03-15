İstiklal Caddesi için flaş karar! Caddeye girişler...

İstanbulluların uğrak yeri İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Yoğunluğun artması sebebiyle cadde geçici süreyle kapatıldı.



Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs tedbirlerinin denetlenmesine devam ediliyor.



İstanbul'un en yoğun yerlerinden sayılan İstiklal Caddesi de kontrol edildi.



Yoğunluğun artması, tedbirlere uyulmaması üzerine caddeye girişler geçici süreyle kapatıldı.