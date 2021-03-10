CHP'ye çifte şok! İnce'nin partisinden il başkanı olacak!

HDP ile ittifakı artık açık açık yaşayan CHP, partideki Atatürkçüleri bir bir uzaklaştırırken yerlerine de HDP ittifakına sıcak bakacak isimleri transfer ediyor.



CİHANGİR İSLAM'A CHP ROZETİ TAKTILAR



CHP son olarak 5 Mart 2020'de Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ı partiye aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Cihangir İslam'a CHP rozeti taktı.



PARTİDE RAHATSIZLIK YARATTI



Cihangir İslam'ın CHP'ye katılması parti içinde de rahatsızlık yarattı.



İSTİFA GELDİ



CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever tepki göstererek istifa etti.







"BENDEN BU KADAR"



Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmelettin, Bugünkü dostlarımız Abdullah Gül, Babacan, şimdi de Cihangir İslam. Artık bu kadarını yüreğim taşımıyor. Kusura bakmayın. Benden bu kadar" sözleriyle CHP'den istifasını açıkladı.



GÜLSEVER İNCE'NİN İSTANBUL İL BAŞKANI OLACAK



Memleket Hareketini partileştirme kararı alan ve geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin ekibi de şekillenmeye başladı. CHP Beyoğlu eski İlçe Başkanı ve ve eski İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever'in, İnce'nin partisinin İstanbul İl Başkanı olacağı öğrenildi.



İHRAÇ EDİLEN CHP'LİLERDEN CİHANGİR İSLAM TEPKİSİ



Cihangir İslam'ın partiye katılmasından partiden ihraç edilen CHP'liler de rahatsız oldu.



CHP Eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, sosyal medya hesabı üzerinden tepkisini "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum" diyerek dile getirdi.



CHP'nden ihraç edilen Ümit Kocasakal ve İrem Çiçek de tepkilerini gizlemedi.



"PARTİNİN GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ OMURGA YOK"



Kocasakal, "Eminim ki o da tıpkı Kaftancıoğlu ve benzerleri gibi Altı Oka, Atatürk'e, CHP'nin çizgisine ve ilkelerine gönülden bağlıdır! Dostlar genişliyor. Atatürkçülere, ulusalcılara, altı oka tahliye ve tasfiye. Hormon takviyesiyle Partinin genetiğinin değiştirilmesi. İşte yeni CHP dedikleri bu: İdeoloji yok, çizgi yok, ilke yok, omurga ve tutarlılık yok, Partiye fikri ve genetik aidiyet, bağlılık yok, Partinin programına ve tüzüğüne uymak yok" sözleriyle duruma tepki gösterdi.



İrem Çiçek ise FETÖ'nün 'Balyoz kumpasına' Cihangir İslam'ın verdiği desteğe dair ekran görüntüsünü paylaşarak "İyi geceler" notunu ekledi. Kaynak : Takvim