Makam Odasında Rüşvet pazarlığı! Bursa'daki Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni Detaylar...

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, halkın oyları ile seçildiği makam odasını adeta bir 'emlak ofisi'ne çevirdiği, polisin hazırladığı raporlarda yer aldı.Çirkin pazarlığın detayları mülkiye başmüfettişinin hazırladığı ön raporda ortaya çıktı. Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketi'ne ortak olarak katıldığını ifade eden Erdal Aydın, 1384 ada 2 parselde bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı.Aydın, 2018 yılında Bozbey'in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür aracılığı ile kendisi ve şirket ortaklarının Bozbey'i makamında ziyaret ettiklerini ifade etti.Bu pazarlık olayına şahit olan Erdal Aydın, Kutludeniz İnşaat Şirketi ortaklarından Sırrı Aydın ve aracı Hüseyin Gür'ün makam odasında Mustafa Bozbey'e, 'Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor' dediğini aktardı. Bunun üzerine Başkan Bozbey'in, 'Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz' dediğini söyledi.Aydın'ın ifadesine göre toplantı bittikten sonra aracı Hüseyin Gür, Başkan Bozbey ile baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi. Aydın yapılan tüm bu görüşmelerin ardından 12 yapı ruhsatından oluşan proje için her ruhsat başına 1000 metrekare ek emsal aldıklarını ifade etti.Erdal Aydın, yapılan tüm bu pazarlıkların karşılığında aracı olan Hüseyin Gür'ün inşaat firması ortaklarından kendisi için 3 daire, Başkan Bozbey ve yardımcısı Erdem içinde 15 milyon dolar talep ettiğini söyledi.Aydın, daha sonra yapılan pazarlıklarla 10 milyon dolar karşılığı dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e verilmek üzere anlaştıklarını sözlerine ekledi.