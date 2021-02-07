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Cumhuriyet servis ettiği yalan haberle, manda ve himayeye 'evet' dedi: ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK - LGBT sempatizanı isimlerin provokatif eylemleri sürerken Cumhuriyet Gazetesi'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayınladığı skandal haber, tüm dikkatleri üzerine çekti. "ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir" başlığıyla paylaşan gladyo medyasının ana aktörü Cumhuriyet, gerçek yüzünü bir daha ifşa etti. Haberin içine girdiğinizde farklı bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Habercilik etiğini altüst eden yalan haberin deşifresi...

Güncel / 07 Şubat 2021 Pazar 07:56
Cumhuriyet servis ettiği yalan haberle, manda ve himayeye 'evet' dedi: ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne atanmasının ardından ortalığı karıştırıp, öğrencileri kaosa çağıran CHP - DHKPC - HDP - PKK - LGBT sempatizanı isimlerin provokatif eylemleri sürerken Cumhuriyet Gazetesi'nin Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yayınladığı skandal haber, tüm dikkatleri üzerine çekti.



Haberin kışkırtıcı diline bakın;



Belgeyle iddia etti: 'ABD Boğaziçi arazisine el koyabilir'



HABERİN KAYNAĞI KARANLIK KUTU ODATV / HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BAŞLIĞIYLA İÇİ FARKLI



Eski Türkiye'nin vesayetiyle bağlantıları olduğu bilinen Soner Yalçın'ın haber sitesi bugün skandal bir haber servis etti. Odatv mahreçli haberde, 'ABD Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir' diyordu. Haberi girip okuduğunuzdaysa, 'Boğaziçi arazisiyle ilgili dikkat çeken bir belge paylaşıldı. Belgede, 1971 yılında Boğaziçi arazisinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından Robert Koleji'nden alındığı, arazinin başka amaçlarla kullanımı durumunda, New York Eyalet Mahkemesi tarafından geri alınabileceği belirtildi.' ifadeleri kullanıldı.

Yani haber başlığında ABD isterse alabilir imajı verilirken içinde başka amaçlarla kullanırsa alabilir deniyordu.



CUMHURİYET, KOPYALAYIP YAPIŞTIRMADA MASTER DEGREE YAPTI

Tabii Cumhuriyet haber sitesi, içeriği birebir kopyalayıp Odatv gibi kamuyouna sundu. İki haberi karşılaştırabilirsiniz. Minimum yüzde 90 intihal çıkacaktır...



Evet yanılmadınız bu haberi paylaşan gazete, sol yumruklarını sıkıp ABD emperyalizmine karşı mücadele ettiklerini söyleyenlerin gazetesi Cumhuriyet!...



'CUMHURİYET, ABD'YE 'GEL TÜRKİYE'Yİ İŞGAL ET' ÇAĞRISI DA YAPAR'

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazetenin 'ABD, Boğaziçi Üniversitesi'ne el koyabilir' başlığıyla servis edilen rezalet haberi, 'Cumhuriyet Gazetesi yakında ABD'ye 'gel Türkiye'yi işgal et' çağrısı da yapar' yorumlarını beraberinde getirdi.

Öte yandan Cumhuriyet'in imza attığı bu skandala vatandaşların tepkisi de gecikmedi.

'HER YERİ KENDİNİZ GİBİ SATILIK SANMAYIN'

Bir sosyal medya kullanıcısı, 'Cumhuriyet paçavrasının temennisi desek daha doğru olur... Boğaziçi üniversitesi devletin,her yeri kendiniz gibi satılık sanmayın' ifadelerini kullanarak, rezil habere çok sert tepki gösterdi.



'TÜKÜRÜN DİYE YAYINLIYORUZ'

Öte yandan Cumhuriyet Gazetesi, 12 Temmuz 1951 tarihli Nazım Hikmet ile alakalı yayınladığı haberinde Hikmet'in fotoğrafını birinci sayfasına koyup 'tükürün diye yayınlıyoruz' demişti.

İdeolojilerine kaynak üzerinde tutup her sene onlarca anma yaptıkları Nazım Hikmet'e de zamanında böyle saldırmışlardı.

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