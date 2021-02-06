İzmirli kadın esnaftan Kemal Kılıçdaroğlu'na altyapı tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir temasları kapsamında sel felaketinden zarar gören esnafı ziyaret etti.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de eşlik ettiği Kemal Kılıçdaroğlu, beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı.



'35 SENEDİR CHP VAR BURADA, ALTYAPIYI ÇÖZÜN ARTIK'



İzmirli kadın esnaf, 'Dükkanım yerle bir oldu. Hiçbir şey kalmadı. Altyapımızda çok büyük sorun var. Bir yağmur yağıyor, şuradan geçen araçlar komple ıslatıyor beni. Altyapı gerçekten İzmir'de bitik. Bir vatantaş olarak, bir esnaf olarak benim canım yandı. Bununla ilgili rica ediyorum. 35 senedir CHP var burada. Lütfen altyapıyı düzeltin artık. Altyapıya önem verin. İzmir'de düzelmesi gerekiyor.



AVRUPA'DA BÖYLE ŞEYLER YAŞANMIYOR



Yurt dışına yıllarca gittim. 20 katı fazlası yağmur, kar yağıyor. Orada böyle şeyler yaşanmıyor. Cennet gibi Türkiye'miz neden bu halde. Hollanda'yı biliyorsunuz. Deniz yukarıda.. Onlar çözmüş biz neden çözemiyoruz. Biz de zeki insanlarız..' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.



KILIÇDAROĞLU: TAM BİR AFET



Kemal Kılıçdaroğlu, İzmirli kadın esnafın tepkisine şöyle cevap verdi: 'Tam bir afet. Varsa bir sorun çözülecektir.'



TUNÇ SOYER: DERS ÇIKARDIK MERAK ETMEYİN



Tunç Soyer ise 'Ders çıkardık merak etmeyin' dedi.