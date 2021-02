Başörtülülere etmedikleri hakaret kalmamıştı! Eylemci olunca öve öve bitiremediler!

Lise ve üniversitede başörtülü öğrencilerin okumasına karşı çıkan milletvekilleri; Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi başörtülü Şeyma Altundal'a sahip çıkması 'iki yüzlülük' olarak değerlendirildi.







BAŞÖRTÜSÜ YASAKÇILARI EYLEMLERE KATILAN BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİYE EYLEMCİYİ ÖVDÜLER



Üniversitelerde başörtüsü yasağını savunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ve 'İlk ve orta öğrenimde başörtüsü olmaması gerekir' diyen CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Melda Onur; eylemlerde gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal'a destek verdi.







ŞEYMA ALTUNDAL'IN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ, SERBEST BIRAKILDI



Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerle ilgili nöbetçi hakimliğe sevk edilen, savcılıkça tutuklanmaları istenen 30 kişinin de aralarında olduğu 51 şüpheli, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza verme zorunluluğundan' oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.







Tutuklanmaları istenen 30 kişi arasında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi başörtülü Şeyma Altundal da vardı.



ATAY, BAŞÖRTÜLÜ ALTUNDAL'A 'NE KADAR GÜZEL YA' DEDİ ANCAK ÜNİVERSİTELERDE BAŞÖRTÜ YASAĞINI SAVUNUYOR!



TİP'li Hatay Milletvekili Barış Atay; Şeyma Altundal'a destek verdi. Atay, 4 Şubat 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda Şeyma Altundal'a övgüler yağdırdı ve 'Ne kadar güzel ya' ifadelerini kullandı.







'TÜRBAN OKULLARDA YASAK DEĞİL MİYDİ? YA DA BİR ŞEY Mİ KAÇIRDIM?'



Barış Atay; üniversitelerde başörtüsü yasağını savunuyor. Atay, 1 Mart 2011 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı açıklamada; 'Kadir Has Üniversitesi'ndeyim. Dersi bekliyorum. Türban okullarda yasak değil miydi? Ya da bir şey mi kaçırdım?' ifadelerini kullandı.







ÇARŞAFLI ANNEYE HAKARET: 'FOTOĞRAFTAKİ ANNEYİ BULUNUZ'



Barış Atay; çarşaflı bir anneye de hakaret etmişti.



İstanbul'da 2015 yılının ilk bebeği, Zeytinburnu Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi'nde dünyaya gözlerini açtı. İdris-Hamdiye Akbalık çiftinin üçüncü çocuğu olan ve 'Meryem Azra' ismi konulan bebeğin ilk ziyaretçileri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin oldu.







Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay; doğum yapan Hamdiye Akbalık'ın çarşaflı olmasından dolayı hakaret etti. Atay; Sağlık Bakanı Mehmet Müeezzinoğlu'nun 2015 yılının ilk bebeğini hastanede ziyaret ettiği fotoğrafı Twitter'da paylaştı ve altına 'Fotoğraftaki anneyi bulunuz' ifadelerini yazdı.







ŞEYMA ALTUNDAL'A ÖVGÜLER YAĞDIRDI, İLK VE ORTAÖĞRENİMDE BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI SAVUNUYOR



'İlk ve ortaöğrenimde başörtüsü olmaması gerekir' diyen CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Melda Onur da; Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal'a sahip çıktı.



CHP'li Eski Milletvekili Melda Onur, başörtülü Şeyma Altundal'a sahip çıktı ve Altundal'a övgüler yağdırdı.







ONUR: 'FAKAT ŞEYMA. BU NE TATLI BİR HAREKET'



Melda Onur, 4 Şubat 2021 tarihinde yaptığı iki paylaşım şöyle:



'Çok enteresan, benim bu fotoğrafta dikkatimi ilk çeken Şeyma'nın ayakları, yani duruş, oradaki enerji, esneklikti. Fakat herkes parmaklardan söz edip çeşit çeşit yorum yapıyor. Belki timeline görseli belden aşağısını kestiğinden.'



'FAKAT ŞEYMA. BU NE TATLI BİR HAREKET'



Şeyma Altundal'a sahip çıkan Melda Onur; CHP'nin Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde başörtüsü yasağını savunmuştu.



Melda Onur, 15 Kasım 2010 tarihinde Habertürk Gazetesi'nden Kutlu Esendir'in sorularını cevaplandırdı.







Melda Onur, 'Bir kadın olarak sizce kıyafet serbestisi olmalı mı?' sorusuna, 'Beni, yetişmiş kadınların başörtüsü takması ilgilendirmiyor. Ben, küçücük çocukken örtünen çocuklara çok acırım. İlk ve ortaöğrenimde başörtüsü olmaması gerekir. Çocuklar aileye değil, hayata aittir' iddiasında bulundu.



ONUR: 'AYYY HER KANAL TÜRBAN, VALLA BAYDI ARTIK...'



Melda Onur; 10 Ekim 2010 tarihinde yaptığı paylaşımda; 'Ayyy her kanal türban, valla baydı artık... Neyse herkes içindekini kussun da biter belki :(' iddiasında bulundu.



'EMNİYET MÜDÜRÜ OLANA KADAR PERUK MU TAKMIŞ?



Melda Onur, 30 Ağustos 2016 tarihinde ise, Taksim'deki 30 Ağustos törenine başörtülü emniyet müdürünün katılmasından rahatsız olmuştu ve 'Emniyet müdürü olana kadar peruk mu takmış? Sadece soruyorum?' ifadelerini kullanmıştı.



KILIÇDAROĞLU; SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMDE PERUKLA DURUŞMALAR GİREN AVUKATLARA SORUŞTURMA AÇTI



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; SSK Genel Müdürü olduğu dönemde başörtüsü üzerine perukla duruşmalara giren avukatlara soruşturma açtırmıştı.



Kemal Kılıçdaroğlu, 1998 yılında SSK Genel Müdürü olduğu dönemde başörtülü olarak veya perukla duruşmaya giren kurum avukatları hakkında soruşturma başlatmıştı.



Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.



'BAŞÖRTÜSÜ ÜZERİNE PERUK TAKAN AVUKATLAR KURALLARA UYMAK ZORUNDA'



O dönem SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:



'Başbakanlıkça yayınlanan genelgeler doğrultusunda personelimizden kılık kıyafet yönetmeliğine uymasını istiyoruz. Türban takan personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı da türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkemelerin belirli kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda. Türbanla duruşmalara girme konusunda ısrar etmeleri ve mahkemeye girememeleri üzerine, görevlendirildikleri davalar tehlikeye giriyor.'



ALTUN: ERDOĞAN KARŞITI BAZI BAŞÖRTÜLÜLERi YANLARINA ALDILAR. BÖYLECE YASAKÇI İDEOLOJİLERİ KENDİ İÇİNE ÇÖKMÜŞ OLDU'



TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve 'Erdoğan'ın başörtülülere de başörtüsüzlere de kardeşim demekten vazgeçmeyeceğini görünce Erdoğan karşıtı bazı başörtülüleri yanlarına aldılar. Böylece yasakçı ideolojileri kendi içine çökmüş oldu. Retoriklerini yapıbozuma uğratıp muhataplarına geri verdiği için Erdoğan'ın yanındayız' dedi.



EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEYMA ALTUNDAL'IN YALANINI ORTAYA ÇIKARDI



Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, başörtülü öğrenci Şeyma Altundal'ın, eylem sırasında cep telefonuyla ilgilendiği ve gözaltına alındıktan sonra kadın polis eşliğinde emniyete sevk edildiği görüldü.



Paylaşımda, 'Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor. Mücadeleye devam.' ifadelerine yer verildi.



Altundal, avukatıyla yaptığı görüşmede, 'Yakalama işlemi sırasında daha önceden gördüğüm sivil kıyafetli bir kadın polis, beni kolumdan tutarak yerde sürükleyince başörtüm açıldı. Sonrasında gözaltına almak için bana ters kelepçe yaparak başımı yeniden örtmeme müsaade etmedi' iddialarında bulunmuştu. Altundal'ın avukatı, söz konusu görüşmenin tutanağını sosyal medyada paylaşmıştı.