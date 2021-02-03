USD (Alış - Satış) : 7,15 - 7,16 EURO (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62

İnstagram'a bomba özellik! Sildiğiniz fotoğraflar...!!!

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram'a yeni bir özellik geliyor. Kullanıcılar, bu özellik aktif hale geldiğinde sildikleri gönderileri 30 gün içinde geri getirebilecek.

Güncel / 03 Şubat 2021 Çarşamba 18:11
İnstagram'a bomba özellik! Sildiğiniz fotoğraflar...!!!

Instagram, her geçen gün yeni bir özelliğini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Şirketin son olarak karşımıza getirmeyi planladığı özellik ise gönderilerini silip pişman olanları yakından ilgilendiriyor.

Şirket, yeni özelliği ile birlikte fotoğraf, video, reels, IGTV, hikayeler dahil Instagram'da neyi silerse silsin geri getirebilecek. Bu sayede kullanıcılar 30 gün süreye sahip olacak ve bu süre dolmadan içeriklerini yeniden geri alabilecek. Ancak bu süre dolduğunda artık içerikler geri getirilemeyecek.

Diğer yandan Instagram'ın bu adımı atmasında en önemli sebep siber saldırganların kullanıcılara verebileceği zararı azaltmak. Bir hesap hack'lendiğinde bu hesaptaki fotoğrafları ve diğer içerikleri hacker'lar silse de, 30 gün içinde kullanıcı hesabını geri alabildiğinde tüm içeriklerini geri alabilecek.

Ancak hikayeler söz konusu olduğunda 30 günlük süre 24 saat olacak. Kullanıcılar 24 saat geçmeden hikayelerini geri alabilecek.

Kullanıcıların pek çoğu içeriklerini silmek yerine arşive atmayı tercih ettiğinden bu özellik daha çok hesabı çalınanlar için kurtarıcı olacak gibi görünüyor.

Özelliğin ne zaman aktif hale geleceği ise belli değil.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı