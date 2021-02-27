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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'MHP'nin başına geçmek şereftir' sözlerine MHP'den yanıt var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki akşam katıldığı bir televizyon programında yaşana tartışma üzerine "MHP'nin başına geçmek şereftir" dedi. MHP kaynakları ise bu sözlere yanıt olarak "MHP’nin Doğu Perinçek’e bakışı bellidir. MHP’nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil," ifadelerini kullandı.

Siyaset / 27 Şubat 2021 Cumartesi 09:30
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'MHP'nin başına geçmek şereftir' sözlerine MHP'den yanıt var

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, önceki akşam Haber Global yayınında, Meclis'teki HDP fezlekeleriyle ilgili CHP'li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli ile tartıştı.

'MHP'NİN BAŞINA GEÇMEK ŞEREFTİR'

Perinçek, Pamuk'un 'Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var' sözleri üzerine, 'MHP'nin başına geçmek şereftir.

MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika'ya karşı duruyor, onun için MHP'nin başında olmak bir suç değil' dedi.

'MHP'NİN PERİNÇEK İLE AYNI YERDE ANILMASI HOŞ BİR ŞEY DEĞİL'

Hürriyet'in haberine göre; Perinçek'in 'MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım' sözlerine MHP'liler şu yanıtı verdi: 'MHP'nin Doğu Perinçek'e bakışı bellidir. MHP'nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma.

Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. 12 Eylül'den evvel ülkücü yöneticilerin hepsini Aydınlık Gazetesi'nde hedef göstermiştir. Gazetelere tam boy ilan verip adını, okulunu, adresini yayınlamıştır. MHP'ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez.'

Doğu Perinçek

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