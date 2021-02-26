Osman Gökçek Ağırel'in gerçek yüzünü deşifre etti! Terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve PKK Murat Ağırel'i nasıl savundu?

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, Beyaz TV'de yayınlanan Sürmanşet programında, Libya'da şehit olan MİT mensuplarımızı yabancı şer odaklarına deşifre ederek, ailelerinin güvenliğini tehlikeye atan sözde gazeteci Murat Ağırel'in yargılanması sırasında terör örgütleri FETÖ, DHKP-C ve PKK tarafından nasıl canhıraş bir biçimde savunulduğunu canlı yayında belgelerle tek tek deşifre etti.



Gökçek'in MİT mensuplarımızı ifşa eden Murat Ağırel hakkında ortaya çıkarttığı gerçekler bomba etkisi yarattı.



İşte canlı yayında ortaya çıkan Murat Ağırel gerçekleri;



NEREDEYSE AĞIREL'İ SAVUNMAYAN HDP'Lİ KALMAMIŞ!









FETÖ'CÜLER CANHIRAŞ SAVUNMAYA GEÇTİ!







AĞIREL'İN HDP'Lİ AHMET ŞIK İLE İLİŞKİSİ!



