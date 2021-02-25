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İyi Parti'nin HDP'lilerin fezlekesi ile kararı netleşti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, HDP'yi terörün gölgesinde gördükleri için dokunulmazlık fezlekelerinde parti olarak "Evet" oyu kullanacaklarını söyledi.

Güncel / 25 Şubat 2021 Perşembe 08:22
İyi Parti'nin HDP'lilerin fezlekesi ile kararı netleşti

6-8 Ekim olayları ile ilgili 9 HDP'li milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeler, dün Meclis'e ulaştı.

Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Meral Danış Beştaş'ın da aralarında olduğu 9 HDP'li milletvekili hakkında, 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak suçundan hazırlanan fezleke, önce Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da görüşülecek.

Komisyonun raporu doğrultusunda Genel Kurul'da milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması talebi oylanacak. Dokunulmazlıkları kaldırılırsa vekiller hakkında yargı süreci başlayacak.

İYİ PARTİ'NİN KARARI

9 HDP'li vekili hakkında Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili İyi Parti'nin kararı da netleşti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, dün gece CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda Ahmet Hakan'ın '6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olmak' suçundan haklarında fezleke hazırlanan 9 HDP'li hakkında nasıl bir tutum sergileyeceklerine ilişkin sorusuna yanıt veren Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı;

'EVET DİYECEĞİZ'

'Biz HDP'yi problemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz. Dillerini problemli görüyoruz. Dolayısıyla milletin Meclis'inde bu siyasi dille bu üslupla siyaset yapmalarını uygun bulmuyoruz. Dolayısıyla evet diyeceğiz.'

Milletvekili

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