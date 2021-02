İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek'le ilgili flaş gelişme: Davanın seyrini değiştirecek rapor

Antalya'da, kendisine çıplak halde kelepçeli işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31) için avukatları 'Örselenmiş kadın sendromu' raporu alınması için başvurdu. Bilindiği gibi İpek kendisine işkence uygulayan, çocukları önünde hem şiddet hem de naylon iple bağlayarak tecavüzde bulunan kocasını öldürdüğü itiraf etmiş ve sonrasında kan donduran ifadelerle tüm Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu.



AVUKATLARDAN 'ÖRSELENMİŞ KADIN' BAŞVURUSU



Avukatlar, İpek hakkında 'Haksız tahrik altında kasten öldürmek' suçundan dava açılan 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri dilekçede İpek'in kocasından devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gördüğü, psikolojik durumunun bozulduğu için ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir unsur olduğuna dikkat çekti.



İŞKENCE YILLARDIR DEVAM EDİYORDU



Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, örselenmiş kadında majör depresyon rahatsızlığının oluştuğunu anlattı.





Avukatlar ayrıca, sendrom nedeniyle Melek İpek'in isnat yeteneğini kaybettiğini de öne sürdü. Mahkeme talebi, önümüzdeki günlerde karara bağlayacak.



ÖRSELENMİŞ KADIN SENDROMU NEDİR?



Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.



NAYLON İPLE BAĞLAYIP TECAVÜZ!



Sabah'ın haberine göre, Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki evlerinde çıplak halde kocasının kelepçeli işkencesine maruz kalan Melek İpek (31), servis şoförü eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile öldürdü. 9 ve 7 yaşlarında 2 kız çocuğu annesi İpek, ifadesinde, cinayete giden süreci ve işkence gecesi yaşadıklarını detaylarıyla anlattı. Yıllardır işkenceye maruz kaldığını söyleyen İpek, çok kez karakola ifade verip rapor almayı istediğini, fakat eşinin kendisini 'çocuklarını öldürmekle' tehdit ettiğini olarak belirtti.



'18 YAŞINDAKİ BİR KIZLA İLİŞKİSİ VARDI'



Aralık 2011'de ilk kızına hamileliği sırasında eşi Ramazan İpek'in, M.A. isimli 17-18 yaşlarındaki kızı evlerine getirdiğini anlatan Melek İpek, eşiyle M.A'nın ilişkisinin yaklaşık 7-8 yıl sürdüğünü, eşinin bir yıl önce de pompalı av tüfeğiyle kendisine ateş ettiğini söyledi. Melek İpek, eşinin alkol ve kenevir kullandığını, kendisini çok kıskandığını belirtti.



'SON DUANI ET DİYE İÇERİ GİRDİ'



7 Ocak akşamı eşinin aynı odada olmalarına rağmen cep telefonundan 'Ayrılmak istiyorum' şeklinde mesaj attığını anlatan Melek İpek, 'Ben de 'Sen bilirsin' diye cevap yazdım. Eşim adıma ruhsatlı av tüfeğiyle içeri girdi. 'Son duanı et kelimeyi şahadet getir' dedi. Tüfeği bana doğrulttu. Ben de öldürmemesi için yalvardım.



Tüfeği ateşleyeceğini anlayınca çocuklarımın önüne geçtim. İki kızım birbirine sarılmış ağlıyorlardı. Bu esnada eşim ateş etti, çıkan mermi camdan dışarı gitti. Tekrar tüfeği bana doğrulttu, öldürmemesi için yalvardım. Tüfeğin dipçiği ile kafama vurdu. Gözüm, yüzüm, kolum ve omzumdan yaralandım' dedi.





SOĞUK SUYLA İŞKENCE AYRINTISI



Melek İpek, şöyle devam etti: 'Boğazımı sıktı. Gözlerim yerinden çıkacak gibi oldu, bayıldım. Uyandığımda çıplak vaziyette ellerim kelepçeliydi. Boynum ellerime, ellerim ayaklarıma, eşimin avda kullandığı naylon iple cenin pozisyonunda olacak şekilde kendimi banyoda buldum. Eşim bana soğuk su tutuyordu. Kendime biraz geldiğimde eşimin ben baygınken tecavüz ettiğini acıyla hissettim. Sol göğsümün altına bıçağı dayadı. Çocukları odadan çıkmamaları konusunda uyardı. Sabaha karşı servisi yapıp geleceğini söyledi.



KIZLARIMLA KELEPÇEYİ AÇMAYA ÇALIŞTIK AMA...



'Burada bekle geldiğimde yarım kalan işimi halledeceğim' diyerek gitti. Kelepçenin anahtarını aradım, bulamadım. Kızlarım ile birlikte çay kaşığı ve saç tel tokaları ile kelepçeyi açmaya çalıştık ama açamadık. Eşim aşağıdan küfrederek ve bizi öldüreceğini söyleyerek eve çıkıyordu. Kapıya tekme atarak içeri girdi.



SİLAHI ELİME ALDIĞIMDA KELEPÇELİYDİM



Odadaki küçük silah gözüme çarptı. Ellerim kelepçeli olmasına rağmen silahı elime aldım. Aniden üstüme atılmaya kalkıştı. Bir arbede yaşanırken kontrolsüz şekilde silah patladı. Sonra 112'yi aradım. Kelepçelerimi jandarma çözdü.' Melek İpek tutuklanarak cezaevine gönderildi.



'YAŞANANLAR İNSANLIK SUÇU'



Melek İpek'in avukatı Ahmet Onaran yaşananları sosyal medya hesaplarından paylaşarak bunun insanlık suçu olduğunu söyledi. Avukat Onaran müvekkilinin yüzü ve gözleri işkenceden morarmış fotoğrafını paylaşarak, 'Duyduklarıma inanamadım, sabaha kadar elleri kelepçelenmiş. Bununla yetinilmemiş, boynu, elleri ve ayakları ayrıca iple bağlanıp cenin pozisyonunda, ıslak zeminde üzerine soğuk su dökülerek işkencenin her türlüsüne maruz bırakılmış' dedi.



ÇOCUKLARDAN İFADESİ: ANNEMİN KAFASINDA ÜTÜ KIRDI'



Melek İpek'in 7 yaşındaki kızı İ., psikolog gözetiminde savcılıkta alınan ifadesinde, babasının sürekli annesini dövdüğünü, evde kavgaların olduğunu anlattı. Çiftin 9 yaşındaki kızları C. de babasının annesini sürekli aldattığını ve dövdüğünü belirterek, 'Geçen kavga ettiklerinde babam, annemin kafasında ütü kırdı. Sürekli alkol kullanıyordu. Kardeşimi ve beni dövüyordu.



ANNEMİ AĞLATMIŞTI



Olay gecesi annem ağlıyordu. Babama tüfeği doğrultarak 'Kelimeyi şehadet getir, seni öldüreceğim' dedi. Annemin elleri kelepçeliydi' dedi.