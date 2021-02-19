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Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun paylaşımı ağlattı

İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, dün sonsuzluğa uğurlandı. Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ise sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldız Hanım’ın yayınladığı videoda; Cüceloğlu’nun el sallayıp kadrajdan çıkması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Doğan Cüceloğlu’nun çocukları ve torunu da ortak bir açıklama yayınladı. İşte son dakika haberinin yürek yakan detayları…

Güncel / 19 Şubat 2021 Cuma 08:27
Ünlü psikolog Doğan Cüceloğlu'nun son görüntüsü ortaya çıktı! Eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun paylaşımı ağlattı

İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu dün gözyaşları arasında son yolculuğa uğurlandı. Cüceloğlu'nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ise Instagram hesabında duygusal bir paylaşıma imza attı.

'TEK BİR ANINI DEĞİŞMEM'

Yıldız Hanım, eşiyle çıktığı bir doğa tatilinde çektiği videonun altına şu notu yazdı: 'Kimin kime teşekkür edeceği belli değil' ama ben sana çok teşekkür ederim, elimi tuttuğun ve benimle yolculuğa çıktığın için. Tek bir anını değişmem, hiç incitmedin, 'gözleri gülen sevgili' dedin ve sen hakkını verdikçe daha da güldü gözlerim. Simidim de sen, kuşum da sen...

Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu'nun herkesi duygulandıran bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.



'TÜRKİYE'YE AİT ÖZEL BİRİ'

Öte yandan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun çocukları ve torunları da ünlü psikoloğun 2,3 milyon takipçili Instagram hesabından ortak bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Biz Doğan Cüceloğlu'nun çocukları ve torunu olarak, babamızın, dedemizin kaybı için açıklamamızdır. Covid - 19 salgını sebebiyle, babamız Doğan Cüceloğlu'nun yasını sizlerle birlikte Türkiye'de tutamadığımız için çok üzgünüz. Onun sadece bizim babamız değil, tüm Türkiye'ye ait özel biri olduğunu, ülkenin dört bir yanında pek çok evde, pek çok kişinin bu kaybın üzüntüsünü paylaştığını biliyoruz.

Babamız ülkesini çok severdi; toprağını, müziğini en önemlisi insanını çok severdi. Kadın, erkek, çocuk her bir bireyinin içindeki potansiyele inanırdı. Tüm hayatını bu potansiyeli geliştirmeye adadı.

'SEVGİYLE YAŞADI'

Babamız, insanların kim olduğuna, nasıl göründüğüne bakmaz, kalplerinin derinliğini anlamaya çalışırdı. Her insanın içindeki derin ve gizli potansiyele inanan, onun ortaya çıkmasına destek olmayı, güçlendirmeyi amaçlayan biriydi. Her insanın hata yapabileceğini, ama esas önemli olanın hatalardan öğrenmek olduğunu düşünür, böyle davranırdı. Tüm yaşamını inandığı değerler ve en önemlisi sevgiyle yaşadı...

'CÖMERTLİK, MERHAMET, BİLGİ'

Daha yazmak istediği kitaplar vardı, bunu hep söylerdi. Onlar olmadı ama şu ana kadar yazdıkları, söyledikleri ve fikirleri hepimiz için çok değerli bir kaynak. Bu kaynak, Türkiye'de çocukların ve ailelerin mutlu bir yaşam sürebilmesi için güçlü bir temel oluşturacak.

Bugün bizler babamızın kaybı için üzgünüz, çocuklarımız dedelerinin kaybı için üzgünler. Ama diğer yandan onun evlatları olduğumuz için şükür duygusu içindeyiz. Her zaman kalplerimizde yaşayacak.

O hepimize cömertlik, merhamet, bilgi ve sevgiden oluşan büyük bir miras bıraktı. Onu ve kitaplarını seven herkese sevgi ve selamlarımızla.

Beşiktaş

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