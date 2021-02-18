NATO Toplantısı ardından Bakan Akar'dan ilk mesajlar!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, 'Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik.' ifadelerini kullandı.



NATO Toplantısı'nda birlik beraberlik mesajı verildiğini aktaran Bakan Akar'ın mesajları şöyle;



- Terörle mücadelede müttefiklerin birlik, beraberlik içinde hareket etmesinin öneminin altını çizdik.



- Ülkemize yönelik lisans kısıtlamaları, yaptırım girişimi ve tehditlerinin ittifakı zayıflattığını açıkça müttefiklerimizin dikkatine getirdik