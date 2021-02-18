Gara'daki 13 şehidin infaz emrini terörist Cuma Biliki'nin verdiği ortaya çıktı! Kan donduran detaylar

Kuzey Irak'ın Duhok kentine bağlı Kanimasi, Amediye ve Şeladize ilçeleri üçgenindeki stratejik bir noktada yer alan ve ikinci Kandil olarak bilinen Gara Dağına yönelik 10 Şubat'ta gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 harekâtının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. İşte eli kanlı terör örgütü PKK'nın yaptığı katliama ilişkin elde edilen bilgileri, emri veren hainlere ilişkin görüntüler ve tüm detaylar...







80 TERÖRİSTLE GARA'DA TOPLANTI YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI



Gara harekatı başlamadan kısa süre önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil'e yaptığı ziyaret sonrası örgütün Gara Saha sorumlusu Cuma Biliki kod adlı terörist 80 teröristle birlikte Gara'da bir toplantı gerçekleştirdi ve yakın zamanda Gara'ya ya da Sincar'a kara harekâtı olabileceği nedeniyle hazırlıklı olunmasını istedi.







İNFAZ EMRİ CUMA BİLİKİ'DEN GELDİ



10 Şubat gecesi saat 02.55'te Gara'daki hedeflere önce hava harekâtı gerçekleştirildi ve teröristlerin birbirleriyle olan iletişimlerinin koparılması için telsiz komuta merkezi olarak kullandıkları iki bina vurularak yerle bir edildi.



Siyan Kampındaki bir mağarada tutulan 13 rehinenin kurtarılması için bölgeye indirilen Özel Kuvvetler birliği mağaranın tüm çıkış kapılarının bulunduğu bölgeyi kuşatınca teröristler teslim olmaya zorlandı.



TELSİZ BAĞLANTISI KURDULAR!



Kaçamayacaklarını anlayan teröristlerden mağara sorumlusu turuncu listede aranan Kamuran Ataman adlı terörist telsizle Gara'daki sözde karargâhta bulunan Cuma Biliki kod adlı terörist ile 10 Milyonluk kırmızı kategoride aranan Özel güç sorumlusu Sedat Urfa kod adlı Abdulkadir Zenger ile telsiz bağlantısı kurdu.







'FEDAİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRİN, ÖNCE ESİRLERİ…'



Terörist Kamuran Ataman askerlerin her tarafı tuttuğunu, girişteki teröristlerin öldürüldüğünü ve kaçmanın imkânsız olduğunu bildirince, Cuma Biliki kod adlı terörist de, 'Fedai eylem gerçekleştirin. Önce esirleri sonra da kendinizi feda edin' talimatını verdi.







TERÖRİST ZENGER'DEN MAĞARA SORUMLUSUNA TALİMAT!



Sabah'ın haberine göre, terörist Abdulkadir Zenger de mağaradaki tüm teröristlere son ana kadar çatışmaları gerektiğini, ancak öncelikle ellerindeki rehinelerin infaz edilmesini istedi. Bu talimat üzerine mağara sorumlusu 1 Milyonluk Turuncu listede aranan Kamuran Ataman elindeki kalaşnikof tüfekle 13 kamu görevlisini başlarından vurarak şehit etti.



Dört gün süren çatışmalarda gerek rehinelerin tutulduğu mağarada, gerekse Gara'nın farklı bölgelerinde 2'si sağ 53 terörist etkisiz hale getirildi.







CUMA BİLİKİ 167 KİŞİNİN KATİLİ

Öldürülen teröristler arasında Cuma Biliki ile Abdulkadir Zenger'in de olabileceği ifade edildi. Terörist Cuma Biliki Şırnak'ın Silopi İlçesine bağlı Ballıkaya Köyü nüfusuna kayıtlı. Örgüt içinde yaptığı sivil katliamlar ile bilinen Biliki, 25 yıldan beri Siirt-Şırnak-Kuzey Irak bölgelerinde asker, polis, korucu, sivil olmak üzere 167 şehidimizin katili olmaktan aranıyor.



28 YILDIR İHANET ŞEBEKESİNİN İÇERİSİNDE



Terörist Abdulkadir Zenger de PKK'nın sözde Komuta Konseyi üyesi ve aynı zamanda terör örgütünün Gara Özel Güç yapılanmasının tepe isimlerinden biri. Terörist Zenger de 28 yıldan beri terör örgütünün dağ kadrosunda çok sayıda kanlı eylemin emrini verdi.



ÇAPRAZ ATEŞLE SALDIRI

Son olarak Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalındaki Bagok Dağında bölge sorumlusuyken 2011 yılında MİT Bölge Başkanlığında görevli Rıfat Ün ile Merkez Karakol Komutanı Astsubay Oktay Aydoğan'ı araç içerisinde trafik ışıklarında çapraz ateşe alınarak şehit edildikleri hain saldırının talimatını vermişti.



İSTİHBARAT KAYITLARINDAKİ 1 MİLYONLUK KATİL: KAMURAN ATAMAN



İstihbarat kayıtlarına göre, 'Şorej' kod adlı terörist Kamuran Ataman 35 yaşında. Terör örgütüne 23 Ağustos 2004 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden katıldı. Örgüt içinde sözde halkla ilişkiler faaliyetleri, sözde mahkeme üyeliği, sözde komutanlık gibi faaliyetlerde bulundu.

Türkiye'nin yanı sıra Irak ve Suriye'deki birçok terör eylemine katıldı. Aynı zamanda terör örgütünün elebaşlarından Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yaptı. Terör örgütünün sözde Türkiye saha sorumlusu İskan Akyüz ile yakın çalışmaya devam ediyordu.



2018 yılındaki bir çatışmada yaralanan ve Suriye'de tedavi edilen Kamuran Ataman, terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde yer alıyor. Başına vaat edilen ödül 1 milyon lira.



İŞTE O HAİNİN KİRLİ GEÇMİŞİ



- Kamuran Ataman'ın 2010 yılında Şırnak Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Jirka alanına geldiği, 2011 yılında ameliyat olma amacıyla Irak'a geçiş yaptığı sonrasında tekrardan Kato alanına döndüğü ortaya çıktı.





İşte istihbarat birimlerinde Ataman'la ilgili tutulan kayıtlar:



- Beytüşşebap-Kato bölgesinde oluşturulan sözde mahkeme faaliyetleri içerisinde yer almak.

- Kato Jirka alanında sözde özel kuvvetler ve halkla ilişkiler sorumlusu olarak faaliyet göstermek.

- Beytüşşebap-Kato-Jirka kırsal alanında faaliyet yürütürken sivillere, polis, asker, hâkim-savcı ve kaymakamlara yönelik eylem yapma arayışı içerisinde bulunmak.

- 2013 yılında Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda hareketli taburlarda sözde Tabur Komutanı olarak faaliyet yürütmek.

- 2015 yılında Türkiye'ye dönerek 06 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Hisarkapı mevkiinde yol kesme eylemine katılmak.

- 25 Eylül 2015 günü Şırnak ili Beytüşşebap ilçe merkezine yapılan saldırı/baskın girişimini yöneten sorumlu örgüt mensupları arasında bulunmak.



- 13 Ekim 2016 tarihinde, Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Ayvalık Köyü-Hisarkapı arasında bulunan Dem Tepe mevkiinde gerçekleştirilen EYP'li eylemi düzenlemek.

- 2016 yılında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemler içerisinde sözde takım komutanı olarak yer almak.

- 2017 yılında Cudi kırsal alanında örgütlenme yapmak.

- 2018 yılı içerisinde yaralandığı için tekrar Suriye'ye geçerek sözde Cizire Kantonu'nda bulunan Derik şehrindeki yaralı evinde tedavi gördü.

- 2019 yılı mayıs ayında Irak'ın kuzeyindeki Gara'da bulunan sözde cezaevi biriminde sorumlu olarak görevlendirildi.



YAKIN MESAFEDEN KALAŞNİKOF KULLANILMIŞ



Gara şehitleriyle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 13 şehidin PKK'lı katil Kamuran Ataman tarafından kurşuna dizildiği, birinin omuzundan, diğer 12'sinin ise başlarından Kalaşnikof tüfekle vuruldukları tespit edildi. Yapılan çalışmada cinayetleri bizzat Kamuran Ataman'ın işlediği ortaya çıktı.