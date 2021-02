Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:



Bu güzel program vesilesi ile sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabbim'in bizleri koronavirüs belasından bir an önce kurtarmasını niyaz ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile üniversitelerimizin hayata geçirdiği programın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizi uluslararası yarışmalarda başarı ile temsil eden gençlerimizin aynı başarıyı eğitim hayatlarında da göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizim zamanımızda spora gerekli önem verilmez, spora ilgisi olan çocuk 'hayta' olarak tanımlanırdı. Kağıttan top yapar, sokak aralarında oynardık. Direnerek profesyonel spora geçen arkadaşlarımızın eğitimleri genelde yarım kalmıştır.



Akademik çalışmalarda başı çeken kurumların eğitimde de başarılı olması kesinlikle tesadüf değildir. Sporculara hak ettikleri değeri verdiğimizde bizim üniversitelerimizde de bu başarının sağlanacağını düşünüyorum.



Türkiye bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır. Ülkemizdeki spor tesisi sayısını 3 bin 903'e yükselttik.



Faal sporcu sayımız, burası ilginç, yürüttüğümüz çalışmalar sonucu 206 binden 3 milyon 603 bine ulaştı. Spordaki başarılarımızı artırmak için en önemli yatırımlarımızdan biri de sporcu eğitim merkezleridir. Toplam bin 671 sporcu yetiştiriyoruz. Okul dersleri ve spor altyapıları için özel eğitim veriyoruz.



Ödüllendirilen her başarı, daha büyük başarıların öncüsü olacaktır. Sporcularımızın emeklerini zayi etmemek adına farklı mali destek programlarını devreye aldık. Gündüzlü sporcu sporcumuza 565 TL, yatılı sporcumuza 706 TL harçlık ödemesi yapıyoruz. Şampiyonlarımıza ise aylık bin 550 lira ödeme yapıyoruz.



Büyükler kategorisinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlarımıza aylık 2 bin 805 TL ödüyoruz. Sporcularımıza desteklerimizin sonucunu hamdolsun tüm branşlarda artan madalyalar ile görmeye başladık. 2019'da 8 bin 800 madalya ile hepimizi sevindirdiler. Keza önümüzdeki yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyatlarına kota sayımız 10 dalda 53'e ulaştı.



Bayrağımızı gururla dalgalandıran her bir sporcu gencimize şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Sporcularımızın uluslararası alandaki başarıları arttıkça, ailelerin çocuklarını spora yönlendirme şevkleri de büyüyor. Artık spor ile eğitim arasında tercih yapmak zorunda kalınmaması. Bizim çektiğimizi gençlerimizin çekmemesi gayemizdir. Bu ülke, eğitimli, nitelikli, sağlıklı gençlerin omuzlarında yükselecektir.



Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, kültürde gençlerimiz taşıyacaktır. Hepimizin görevi gençlere hayallerini gerçekleştirebilecekleri ortamı sağlamaktır. Sporcu burslarını bu çerçevede önemli bir adım olarak görüyorum. Genç sporcularımız kazandıkları bölümlerde yüzde yüz burslu olarak okuyabilecekler. Bu şekilde kendilerini yetiştiren sporcularımız arkadan gelen nesillere destek ve örnek olacaklardır. 76 sporcumuzun yararlandığı projemizin ileri ki dönemlerde genişletilmesi önem taşıyor. Bu çalışmaları inşallah ortaokul ve ilkokula da teşmil ediyoruz.



