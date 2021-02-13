USD (Alış - Satış) : 7,02 - 7,03 EURO (Alış - Satış) : 8,50 - 8,51

Türkiye için hortum uyarısı!

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman'dan hortum uyarısı geldi. Türkiye'de hortum gibi hadiseleri üreten süper hücreli fırtınaların özellikle kıyı bölgelerinde artabileceğine dikkat çeken Kahraman, deniz suyu sıcaklığının artmasının hortumları artırabileceğini ancak tek sorumlunun bu olmadığını belirtti.

Yaşam / 13 Şubat 2021 Cumartesi 13:39
Türkiye için hortum uyarısı!

Newcastle Üniversitesi araştırmacısı, atmosfer bilimci Dr. Abdullah Kahraman yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok eski dönemlerden bu yana hortumların gözlendiğini söyledi.

Hortumların iklim değişikliğiyle ortaya çıkan bir durum olmadığına dikkati çeken Kahraman, "Son 10 yıldır teknolojik imkanlarla eskiye göre hortumlardan çok daha fazla haberdar olabiliyoruz. Bu da insanları iklim değişikliği ile hortum yaşamaya başladığımız düşüncesine sevk ediyor." dedi.

Kahraman, iklim değişiminin hortumların sıklığını, şiddetini etkilediğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Ama bu çok karmaşık bir mekanizma ve bölgesel olarak doğrudan bir ilişki kurmak bilimsel değil. Her şeyden önce hortumun, Türkiye’nin geçmiş ve mevcut ikliminin bir parçası olduğunu söylememiz gerekiyor. İklim değişikliği ve hortumların ilişkisi aslında halen en belirsiz ilişkilerden biri. Sıcak hava dalgaları, kuraklık, aşırı yağışlar gibi konularda iklim değişikliği etkisini daha güçlü bir biçimde ayırt edebiliyoruz ama konu şiddetli, gök gürültülü fırtınalar ve bunlara ilişkin hortum, iri dolu, yıldırım gibi hadiselerse durum bulanıklaşıyor. Medyada kimi çevrelerce dile getirilen keskin ifadeler, bu bulanıklığı yansıtmıyor. Günümüzde kullanılan hava tahmin modelleri de iklim modelleri de hortum gibi nispeten küçük ölçekli ve kısa süreli hadiseleri simüle edemez. Ancak bunların oluştukları çevre koşullarını simüle edebilirler."

"Deniz suyu sıcaklığının artması hortumları artırabilir"

Dr. Kahraman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Barış Önol ve Almanya'dan Deniz Ural ile hortumlar üzerine yeni çalışma yaptıklarını, bu çalışmada Akdeniz ve çevre ülkelerdeki gelecek iklim çevre koşullarını incelediklerini belirtti.

Kahraman, çalışmanın sonuçlarının tek bir modelden elde edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Farklı modellerle daha zengin bir çalışma farklı sonuçlar da çıkarabilir. Türkiye'de hortum gibi hadiseleri üreten süper hücreli fırtınalar özellikle kıyı bölgelerimizde artabilir. Deniz suyu sıcaklığının artması hortumları artırabilir ama tek sorumlu bu değil. Hortum için sadece deniz yüzey sıcaklıkları çok bir anlam ifade etmiyor. Yerle yukarı seviye arasındaki sıcaklık farkı, yer seviyesindeki rüzgar ile atmosferin daha üst kısımlarındaki rüzgarların profili, bulut dinamiği, aşağı seviye nem ve sıcaklık profilleri çok önemli. Bu nedenle tek bir nedene indirgemek doğru değil, ancak öne çıkan parametre bu."

"Hortumun Kıyı Ege'de oluşacağıyla ilgili bir tahminimiz vardı"

İzmir'in çevresinde meydana gelen hortumun kısa süren ve dar bir alanı etkilediğini ifade eden Kahraman, buradaki hortumun çok kısa sürdüğünü söyledi.

Dr. Abdullah Kahraman, şu anda tekrar "hortum olacak" diye bir durumun söz konusu olmadığını kaydederek, şunları anlattı:

"Hortumun Kıyı Ege'de oluşacağıyla ilgili bir tahminimiz vardı. Çevre koşulları çok uygundu ve o bakımda hortumun oluşmasının sürpriz bir tarafı yok. Kıyı Ege ve Akdeniz'de kışın hortumlar görebiliyoruz. Bu tür hortumlar ne ilk ne de son. İzmir'in çevresinde yıkıcı hortumun nedeni süper hücreli fırtınalarla birlikte bazı özel koşulların da mevcut olmasıdır. Bununla ilgili bazı hatalı yorumlar da var. İzmir'in çevresinde meydana gelen hortumun tropikal iklimle alakası yok."

Almanya

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM'DA KADININ KOCASINI BOŞAMA HAKKI!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı