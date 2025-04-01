Gizemli virüs ortalığı karıştırdı! Kanlı öksürük ve şiddetli belirtiler

Rus yetkililer, bazı hastaların kan öksürmesi ve yüksek ateş gibi şiddetli solunum yolu semptomları gösterdiği yönündeki iddialara cevap vererek, ülkede yeni bir patojenin tespit edilmediğini duyurdu.Söz konusu iddialar, Telegram kanalı SHOT'ta ortaya atılmış ve yerel medya tarafından geniş çapta paylaşılmıştı. Ancak yetkililer, vakaların Mycoplasma pneumoniae gibi bilinen solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklandığını belirtti.Tüketici Hakları ve Halk Sağlığı Gözetim Ajansı Rospotrebnadzor, yaptığı açıklamada, 'Rusya Federasyonu'nda yeni veya bilinmeyen bir virüsün dolaşımda olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır' ifadelerini kullandı.SHOT'un iddiasına göre, Rusya'nın farklı şehirlerinde yüksek ateş, vücut ağrıları ve haftalarca süren öksürük gibi belirtiler gösteren hastalar tespit edildi. Bazı vakalarda, öksürükle birlikte kan gelmesi de bildirildi. Ancak grip ve COVID-19 testleri negatif sonuç verdi.Hastalardan biri olan ve yalnızca 'Alexandra' olarak tanımlanan bir kadın, beşinci günün sonunda kan öksürmeye başladığını ve antibiyotik tedavisine rağmen öksürüğünün kesilmediğini söyledi. Doktorlar, Alexandra'ya Mycoplasma pneumoniae teşhisi koydu.Moskova'daki sağlık yetkilileri ise bu tür vakaların genellikle “belirlenemeyen üst solunum yolu enfeksiyonu” olarak kayıtlara geçtiğini ve durumu ağırlaşan hastalara ambulans çağrılması önerildiğini bildirdi.Ancak Rospotrebnadzor, pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Epidemiyolojik durum istikrarlı ve tamamen kontrol altında” ifadeleriyle endişeleri yatıştırmaya çalıştı.Rusya Bilimler Akademisi'nden Gennady Onishchenko, yeni bir virüsün olup olmadığı konusunda kesin konuşmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirterek, “Panik yapmadan önce en az bir bilimsel çalışma verisine bakalım” dedi.Yetkililer, halihazırdaki izleme sistemlerinin herhangi bir salgını tespit etmek için yeterli olduğunu vurgulayarak, halkı yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırdı.