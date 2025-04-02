Sosyal medya üzerinden ünlüler kullanılarak yapay zekalı dolandırıcılık artıyor

Sosyal medya, dolandırıcıların insanları en çok tuzağa düşürdüğü platformların başında geliyor. Bu dolandırıcılar, ünlü kişilerin yapay zeka aracılığıyla oluşturulan sahte görüntülerini kullanarak, bu isimlerin büyük kazançlar sağladığı ve bunu belirli bir kripto para yatırım şirketi aracılığıyla elde ettikleri iddiasıyla sosyal medya kullanıcılarına para kazanma vaatleri sunuyor. Ayrıca, tanınmış haber sitelerinin kopyalarını ve logolarını oluşturarak sahte haberler yayıyorlar. Kullanıcılar, bu sahte siteleri gerçek haber kaynakları olarak görüp dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor.AMAÇ, SAHTE YATIRIM SİTESİNE YÖNLENDİRMEKAdli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sanal medyanın bir suç merkezi haline geldiğini belirterek, özellikle sahte sponsorlu reklamların vatandaşları yatırım vaatleriyle tuzağa düşürdüğüne dikkat çekti:Son dönemde, ünlülerin ve siyasilerin yapay zeka tarafından manipüle edilen görüntüleri sosyal medyada hızla yayılıyor. Sponsorlu reklamlarda, bu kişilerin kazandığı paraların bir kripto para yatırım şirketi aracılığıyla elde edildiği söyleniyor. Ayrıca, bilinen haber sitelerinin birebir kopyaları yapılmış, logoları entegre edilmiş ve kullanıcılar sahte yatırım sitelerine yönlendirilmiş. Kullanıcılar bu sitelerde bilgilerini paylaşarak tuzağa düşüyorlar.YÜKSEK KAR VAADİYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLÜYORSahte yatırım sitelerinin genellikle yüksek kar vaatleri sunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kırık, şunları söyledi:Sanal numaralarla, yatırım danışmanı gibi görünen kişiler vatandaşları arayarak yüksek kazanç vaatlerinde bulunuyor. ‘5 bin lira yatırın, 25 bin lira kazanın' diyerek insanları dolandırıyorlar. Bu tür sanal dolandırıcılıklara karşı son derece dikkatli olunmalı. İnternetteki 'adres çubuğu' her zaman kontrol edilmeli ve güvenilir yazılımlar kullanılmalı.MAĞDURLAR, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALIProf. Dr. Kırık, bu tür dolandırıcılıkların mağduru olan kişilerin, ekran kayıtları ve yazışmalarla suç duyurusunda bulunmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.