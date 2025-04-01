CHP’de Ekrem İmamoğlu’na ‘sessiz darbe hazırlığı’! Kurultaya Özgür Özel ayarı
CHP'de pazar günü gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayın, parti içerisindeki güç dengelerini baştan aşağı değiştirmesi bekleniyor. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hem Parti Meclisi'nde (PM) hem de MYK'da yapacağı rötuşlarla, parti organlarındaki hâkimiyeti İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayetinden çıkarıp kendi himayesine alacak.
2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.
2023 yılında gerçekleştirilen ve 'şaibeli' olarak adlandırılan kurultayda Özgür Özel, İmamoğlu'nun yoğun baskısı sonucu 60 kişilik PM'nin 4'te 1'ini İstanbul oluşumuna vermek zorunda kalmış, MYK'nın ise neredeyse yarısı İmamoğlu destekçilerinden oluşmuştu.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay için geri sayım sürerken, parti kulislerinde ise çarpıcı iddialar dile getiriliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, kurultayda oluşturacağı Parti Meclisi listesini eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tüm isimlerden arındıracağı, yeni MYK'da ise İmamoğlu'nun oluşturduğu gruba sessiz ama ağır darbeler indireceği iddia ediliyor.
Bu kapsamda Özel'in yeni MYK'da İmamoğlu'na yakın isimlerin sayısını azaltmayı planladığı, görev değişikliklerine giderek de bu grubu tepki çekmeyecek şekilde daha pasif bir pozisyona düşürmeyi hedeflediği öne sürüldü.
İMAMOĞLU KANADI RAHATSIZ
Söz konusu iddialar parti genel merkezinde de yüksek sesle konuşulurken, İmamoğlu'na yakın siyasilerin, iddialardan büyük rahatsızlık duyduğu ve kurultay sonrası partide bu çekişmeye dönük olarak yeni krizlerin patlak verebileceği de aktarıldı.