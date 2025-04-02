CHP’de kılıçlar çekildi! Kılıçdaroğlu’nun ekibinden kurultaya günler kala dikkat çeken hamle

CHP'de 6 Nisan'da gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay öncesi eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, adaylık için tüm olanakları zorladığı öğrenildi.Buna rağmen Parti Meclisi (PM) üyeleri ile milletvekilleri arasında güçlü bir destek bulunamadığı aktarıldı. İddiaya göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yalnızca 30 milletvekili ile 10'a yakın PM üyesi sözlü olarak desteklerini iletti.Buna rağmen partili kaynaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1300'ü aşkın delege arasında hâlihazırda 500'den fazla kemik oyu olduğunu savunuyor.Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesi halinde yüzde 5'lik imza kotasını rahatlıkla aşacağı vurgulanıyor.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun kurmayları tarafından delegeler arasında imza kampanyasına da devam edildiği bildirildi.İddiaya göre, kurultay delegelerinin çoğunluğunu kapsayacak şekilde imza toplanabilirse Kılıçdaroğlu'na adaylık için çağrı yapılacak.Parti içi muhalefetin, çoğunluk imzasının toplanması durumunda ortak bildiri yayımlayarak Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısında bulunmayı hedeflediği öne sürülüyor.Buna rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hâlihazırda elinin güçlü olması sebebiyle bu girişimin başarıya ulaşma ihtimali düşük görülüyor.Adaylık için istekli olduğu bilinen ve son ana kadar çoğunluk imzasının toplanması için bekleyişini sürdüreceği öne sürülen Kılıçdaroğlu ise basına verdiği son demeçte, 'Ben ilk genel başkanlıktan beri hiçbir zaman çıkıp 'Genel başkan adayıyım' demedim.Benim söyleyeceğim partinin demokratik bir kurultay yapması. İzin alınıp kurultay yapılması kararı alındığı için kutlama mesajı yayımlamıştım. Dolayısıyla o mesajımın arkasındayım. Alınan doğru bir karardı. Kurultay da kimi seçerse, doğrusu o olur' dedi.