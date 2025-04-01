Meta’nın kanlı geliri! Facebook savaş suçlarından kar ediyor

El Cezire'nin yaptığı araştırmaya göre, Facebook, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim birimlerini ve Siyonist yerleşimci faaliyetlerini teşvik eden 100'den fazla ücretli reklam platformu oluşturdu. Bu durum, sosyal medya devinin uluslararası hukuku ihlal edebilecek içeriklerden kar elde ettiği yönünde endişelere yol açtı.Tespit edilen ilanlar arasında Filistinlilere ait evlerin, okulların ve oyun alanlarının yıkılması çağrısı ve Gazze'de faaliyet gösteren İsrail askeri birlikleri için bağış toplama çağrıları da yer aldı.El Cezire'nin araştırmasında, İşgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde mülk satışlarını tanıtan en az 52 İsrailli emlak şirketinin ücretli reklamı bulundu. Bu reklamlar, İsrail'in dört bir yanından alıcıların yanı sıra İngiltere ve ABD'deki bazı kullanıcıları hedefliyordu. Bu reklamlar ilk olarak Mart 2024'te yayınlandı. Birçoğu Facebook'ta aktif olmaya devam ediyor.El Cezire, işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı Siyonist yerleşim birimi Ariel'de emlak satışlarını tanıtan en az dört reklam tespit etti. İbranice yazılmış ve İsrailli Facebook kullanıcılarını hedefleyen bu ilanlar, 'Ramat Aderet' adlı bir Facebook sayfası tarafından finanse edildi. 'Ramat Aderet' kendisini 'mükemmel bir yaşam kalitesi için çatı katı daireler' sunan bir Facebook sayfası olarak tanımlıyor.Web sitesine göre 'Ramat Aderet' projesi 'kuzey ve güney olmak üzere iki mahalleden oluşuyor ve toplamda 4 ila 8 kat arasında değişen 27 binadan oluşuyor. Daireler, mükemmel bir mahallede eksiksiz bir kentsel yaşam deneyimi sunuyor.' Araştırma şirketi ve finansal veri sağlayıcısı PitchBook'a göre şirketin değeri 300 milyon dolar.El Cezire, Ariel'de daire ve ev satan emlak şirketinin isminin Ram Aderet olduğunu ve İsrail Birinci Uluslararası Bankası tarafından finanse edildiğini bildirdi.Diğer yayınlanan 48 ilan ise Gabai Emlak tarafından işgal altındaki Batı Şeria'daki Siyonist yerleşim birimleri Ma'ale Adumim ve Efrat'taki evleri tanıtıyor.Bu evler, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in gözetimindeki İsrail'in 'Yüksek Planlama Komitesi' tarafından Mart 2024'te onaylanan bir genişlemenin parçası. Smotrich, 2023'ten itibaren genişleme planları için artık siyasi veya askeri onaylara ihtiyaç duymuyor.Gabai Real Estate'in ortak sahibi Yaniv Gabbay, El Cezire'ye yaptığı küstah açıklamada şunları söyledi: 'Ne yazık ki, bütçemiz sınırlı olduğu ve birçok farklı platformda reklam verdiğimiz için yalnızca 48 reklam yayınlayabildik. Ancak, Batı Şeria'ya giden Yahudilere daha fazla ev sattığımızda, reklam bütçemiz artacak ve daha fazla reklam yayınlayabileceğiz.'Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimleri yasa dışıdır. İşgalci bir gücün sivil nüfusunun işgal altındaki topraklara aktarılması, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu olarak kabul ediliyor.Facebook'un çatı şirketi Meta, El Cezire'ye, platformlarında yayınlanan tüm reklamların şirket tarafından incelendiğini söyledi. Bazı reklamların 'sosyal meseleleri ve siyaset politikalarını ihlal ettiği' için kaldırıldığını kabul ederken, işgal edilen Filistin toprakları üzerine inşa edilen yasa dışı yerleşimlerin tanıtımının bu standartları ihlal edip etmediği konusunda net bir açıklama yapmadı.El Cezire'ye konuşan hukuk uzmanları, Meta'nın bu reklamları onaylayarak, ödeme kabul ederek ve yayınlayarak uluslararası hukukun ihlallerine ortak olabileceğini bildirdi. İngiltere parlamentosunda milletvekili olan Brian Leishman, bulguları 'son derece endişe verici' olarak nitelendirdi.El Cezire ayrıca Smotrich tarafından 2006'da kurulan ve Filistinlilerin evlerinin, okullarının ve bir çocuk su parkının yıkılması çağrısında bulunan Siyonist yerleşimci grubu Regavim tarafından yayınlanan 50 reklamı tespit etti. Grup, 'Batı Şeria yerleşim konseyleri' ve bir diğer Siyonist yerleşim yanlısı kuruluş olan 'Amana' aracılığıyla İsrail hükümetinden fon alıyor.Bir reklamda Filistinlilere ait okulun yıkılması kutlanıyordu. Alçak reklamda, 'Dilekçemizin ardından Sivil Yönetim güçleri, Herodian Doğa Koruma Alanı'nda inşa edilen yasa dışı bir Filistin okulunu yıktı' ifadeleri kullanıldı.Başka bir reklamda ise Filistinlilere ait bir su parkının yıkılması istendi.Regavim, okula karşı yürütülen kampanyayı savundu.Meta, yerleşim birimlerinin genişletilmesinin ötesinde, ateşkes ilan edildikten sonra bile Gazze'de faaliyet gösteren İsrail askeri birlikleri için bağış toplama reklamları da yayınladı.İsrailli şarkıcı Mayer Malik tarafından ödenen dokuz reklam, Gazze'de konuşlandırılmış keskin nişancı ekipleri, drone birlikleri ve özel kuvvetler taburları için bağış çağrısında bulundu. Facebook'ta hala aktif olan bir reklamda şöyle yazıyor: 'Cibaliye'deki görevimizi tamamlamak için acilen atış tripodlarına ihtiyacımız var.'Meta'nın reklam yönergelerine göre, 'Reklamlar silah, mühimmat veya patlayıcıların satışını veya kullanımını teşvik etmemelidir. Buna silah modifikasyon aksesuarları da dahildir.'İngiltere'deki Queen Mary Üniversitesi'nden Profesör Neve Gordon, 'Facebook suç faaliyetlerinden para kazanıyor.' ifadelerini kullandı.Gordon sözlerine şöyle devam etti: 'Facebook, üçüncü tarafların bu tür reklamları yayınlamasına izin vererek, onların suç faaliyetlerine ortak oluyor. Çünkü reklamların kendisi, uluslararası insancıl hukuka ve Roma Statüsü'ne göre korkunç suçlar olan eylemleri aklama, normalleştirme ve meşrulaştırma rolü oynuyor.'