O özellik ücretsiz oldu! Artık herkes ChatGPT ile...

OpenAI, yapay zeka alanındaki liderliğini GPT-4o temelli yeni görsel altyapısıyla bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin CEO'su Sam Altman tarafından yapılan açıklamaya göre, ChatGPT görsel üretme özelliği artık yalnızca Plus ve Pro abonelerine açık değil, ücretsiz kullanıcılar tarafından da kullanılabiliyor.ChatGPT şu ana kadar OpenAI'ın DALL-E modelini kullanarak görsel üretiyordu. '4o Image Generation' olarak adlandırılan yeni sistem, DALL-E'den tamamen bağımsız bir şekilde çalışıyor. Ancak kullanımı birebir aynı. Oluşturmak istediğiniz görseli yine promptlar ile tarif ediyorsunuz. Ne kadar detaylı tarif ederseniz o kadar iyi sonuçlar alırsınız.ChatGPT görsel üretme özelliğini kullanmak oldukça basit. Adım adım nasıl yapılacağını aşağıda bulabilirsiniz:Tarayıcınızdan chatgpt.com adresine gidin ve hesabınızla giriş yapın. Henüz bir hesabınız yoksa hızlıca ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.Ekranın sol üst bölümünde, kullanılan modelin yazdığı alana tıklayarak 'GPT 4o' modelini seçmeniz gerekiyor. Görsel oluşturma özelliği yalnızca GPT-4o modeli ile aktif hale geliyor.Sohbet kutusunun hemen yanında yer alan üç nokta simgesi (...), ek özelliklere ulaşmanızı sağlıyor. Açılan menüden 'Görsel oluştur' seçeneğini seçin. Bu seçeneğe tıkladığınızda, metinden görsel üretme arayüzü karşınıza çıkacak.Oluşturmak istediğiniz görseli ne kadar detaylı tarif ederseniz, sonuçlar o kadar başarılı olur. Örneğin yalnızca 'Bana bir kedi fotoğrafı üret' yazmak yerine, 'Gün batımında deniz kenarında oturan bir kedi, arka planda yelkenliler ve pembe-mor bulutlar' gibi detaylı komutlarla daha gerçekçi fotoğraflar elde edebilirsiniz.