CHP’nin hedefinde Türkiye ekonomisi var

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti örgütlerine ve vatandaşlara yönelik bir dizi eylem ve boykot çağrısında bulundu.Özel, 2 Nisan 2025 tarihinde tüm tüketim faaliyetlerinin durdurulmasını hedefleyen geniş çaplı bir tüketim boykotu düzenlenmesi çağrısı yaptı.Özel bu çağrısıyla tüketimi durdurup Türkiye ekonomisini sarsmak istediklerini açıkça belirtmiş oldu.Bu boykot kapsamında market alışverişi, online alışveriş, akaryakıt alımı, restoran ve kafe ziyaretleri ile fatura ödemelerinin bir gün süreyle durdurulması planlanıyor.Boykot çağrıları, toplumdan büyük tepki aldı.AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel'in paylaşımına tepki göstererek 'Şimdi de 2 Nisan'da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor.' ifadesinde bulunurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, 'Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.' dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'boykot' çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlattığını açıkladı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın 'nefret ve ayrımcılık' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından açıldığı belirtildi.Öte yandan, yapılan çağrılar üzerine bazı işyerlerine yönelik fiziksel ve sözlü şiddet eylemlerine ilişkin soruşturmaların da bu soruşturma ile birleştirildiği kaydedildi.Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'Boykot çağrısı yapanlara karşı ticaretinde maddi kaybı olan tazminat davası açabilir' açıklamasında bulundu.Vatandaşlara da çağrıda bulunan Bakan Bolat, 'Vatandaşlarımıza bir çağrım var. Eğer bugün, yarın, öbür gün ya da birkaç gün sonra yapacağınız alışveriş planınız varsa mutlaka 2 Nisan günü alışverişinizi, ticaretinizi yapmaya davet ediyoruz.' dedi.