CHP’nin medet umduğu Avrupa hırsızlığa geçit vermedi! Batı medyası karara itiraz etmedi

Fransa'da Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl görülmeye başlanan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir önceki seçimlerde de en büyük rakibi olan Fransız siyasetçi Le Pen'in yargılandığı davada kararını açıkladı. Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını, partisi Ulusal Birlik için uygun olmayan şekilde kullanmaktan suçlu bulundu. Le Pen beş yıl süreyle kamu görevine aday olmaktan men edildi. Bu, 2027'deki Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağı anlamına geliyor. Le Pen ayrıca iki yılı ertelenmiş olmak üzere dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu iki yılı elektronik kelepçe ile ev hapsinde geçirebileceği değerlendiriliyor. Aşırı sağcı siyasetçi ayrıca 100 bin euro para cezasına çarptırıldı.Mahkeme Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini, yolsuzluktan suçlu buldu. Le Pen'in AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil partinin bazı AP üyeleri hakkında AB'ye ait fonları kötüye kullandıkları ve 'suçu gizledikleri' gerekçesiyle dava açılmasını istemişti. Daha önceki savunmasında 'en ufak bir usulsüzlük' bile yapmadığını belirten Le Pen'in mahkeme kararına itiraz etmesi bekleniyor.Mahkeme, AP'nin toplam kaybının 2,9 milyon euro olduğunu ve Le Pen'in yaklaşık 474 bin euroyu zimmetine geçirdiğini tahmin etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'de yürütülen yolsuzluk soruşturmasına müdahil olmaları için sık sık Avrupa ülkelerinden medet umuyor. Ancak Le Pen kararı, Avrupa'nın yolsuzluğa geçit vermediğinin göstergesi olarak yorumlandı.Başka ülkelerdeki yargı süreçlerini sık sık 'demokrasi, ifade özgürlüğü' gibi ezber yaklaşımlarla ele alan Avrupa medyası Fransa'daki siyasi yasak kararına dair ise tek ses oldu. Haberlerde Le Pen'e yönelik davanın 'siyasi' ve 'demokrasiye bir darbe' olabileceğine dair yorum yapılmadı. Başlıklarda 'Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu, cumhurbaşkanı adayı olamayacak' şeklinde haberi yansıtan yorumsuz ifadeler kullanıldı.'Kişisel bir zenginleşme yoktu... ancak bir partinin zenginleşmesi vardı,' diyen Yargıç Bénédicte de Perthuis, bunun parti finansmanı kurallarına aykırı olduğunu iddia ederek 'Açık olalım: Hiç kimse siyaset yaptığı için yargılanmıyor, konu bu değil. Konu sözleşmelerin imzalanıp imzalanmadığıydı' dedi.Mahkeme Başkanı Bénédicte de Perthuis, suçlu bulunan dokuz milletvekili ve on iki yardımcısının 'hayali sözleşmeler' imzaladığını ve parti içinde açıkça bir 'sistem' bulunduğunu açıkladı. Perthuis, sanıkların kişisel kazanç sağlamadığını ancak Avrupa Birliği fonlarını kendi partileri lehine yönlendirdiklerini belirtti.Guardian'da yer alan habere göre Le pen'e yasak kararı hemen geçerli sayıldı. Bu durum, 2027 başkanlık adaylığını son derece zorlaştırıyor, hatta tamamen sona erdiriyor. Yasak kararının temyiz süreci başlasa bile uygulanabileceği açıklandı.Fransız basınına göre Ulusal Birlik Partisi karar sonrası B planını devreye sokacak. Buna göre 2027 yılında Marine Le Pen'in yerine halihazırda partinin Genel Başkanı olan 29 yaşındaki Jordan Bardella aday olacak.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'e konuştu. Çelik, Le Pen'e yönelik ceza hakkında 'Fransa'da bir yolsuzluk soruşturması olduğu zaman bunu ilkesel demokrasiyi korumakla ilgili bir tutum olarak görüyorlar. Türkiye'de olunca demokrasi eksikliği olarak görüyorlar. Bu kuşkusuz bir çifte standarttır' dedi.