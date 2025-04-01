Türkiye'yi batırmak istiyorlar: Ünlüler yolsuzluğa destek çıkıp esnafı boykot ediyor. İşte o isimler...
Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçundan tutuklanması ve İBB Başkanlığından uzaklaştırılması sonrası vatandaşı sokağa çağıran CHP, bu kez de Türkiye'yi ekonomik olarak batırmak için harekete geçti. Yerli ve milli ürünleri boykot kararı alan CHP, 2 Nisan'da da Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamları sonrası uygulanan boykotlara ilişkin tek bir paylaşım yapmayan ünlüler, yolsuzluğa destek çıkıp boykot naraları atmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlattı. İşte isim isim Türk ekonomisini batırmaya çalışan ünlülerin listesi...
İBB ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Gözaltına alınan zanlılardan İmamoğlu, 'yolsuzluk' suçlamasıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Başta CHP olmak üzere muhalefet kanadı, karardan iktidarı sorumlu tutup, 'siyasi' olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısı yapıp, iktidara yakın olduğu iddiasıyla yerli ve milli markaların boykot edilmesini istedi.
Türkiye'yi batırma planı
Yaşananlara bir de 2 Nisan'da topyekün alışveriş yapmama kararı eklendi.
CHP yandaşı ünlüler, 2 Nisan 2025 tarihinde Türkiye genelinde alışveriş yapılmaması çağrısında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada 'boykot çağrısı yapanlar' hakkında soruşturma başlatıldı.
İşte isim isim Türkiye ekonomisini batırmaya çalışan ünlülerin listesi:
Fırat Albayram
Albayram, oyuncu ve YouTuber'dır. Eşi Ceyda Kasabalı ile 'Noluyo Ya' kanalını yönetiyor.
Melis İşiten
Oyuncu ve sunucu, Youtube'da 'Melis İşiten'le Zaten Show' programını yapıyor.
Selin Şekerci
1988 doğumlu oyuncu. Son olarak Kuşatma dizisinde rol aldı.
Fırat Altunmeşe
1990 doğumlu oyuncu. Şu an Kanal D'de yayınlanan Piyasa dizisinde oynuyor.
Bülent Emrah Parlak
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, şu sıralar 'Sabotaj' ve 'İki Tek' adlı tiyatro oyunlarını sergiliyor.
Melis Birkan
Son olarak Güzel Aşklar Diyarı adlı dizide 'Ünzile' karakterini canlandırdı. Dizi, Kanal D'de yayınlandı.
Güliz Ayla
Aslı İnandık
Ayşecan Tatari
Salih Bademci
Berkcan Güven
Şebnem Dönmez
Hasibe Eren
Pelin Öztekin
Nurgül Yeşilçay
Tanem Sivar
Aybüke Pusat
Uraz Kaygılaroğlu
Farah Zeynep Abdullah
Esma Yılmaz