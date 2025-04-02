'Yolsuzluk' dayanışması: Siyasi yasak alan ırkçı Le Pen kendini 'İmamoğlu' üzerinden savundu

Fransa siyasetinin en dikkat çeken isimlerinden aşırı sağcı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosu (AP) fonlarını usulsüz kullanmak suçlamasıyla yargılandığı davada mahkum edildi. Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı siyasetçiye 4 yıl hapis cezası (2 yılı ev hapsi, 2 yılı ertelenmiş), 100 bin euro para cezası ve 5 yıl kamu görevlerinden men cezası verdi.Mahkeme kararına sert tepki gösteren Le Pen, sürecin siyasi olduğunu savunarak temyize gideceğini duyurdu.Eğer karar bozulmazsa, 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması mümkün olmayacak.İmamoğlu'nu örnek gösterdiDüzenlediği basın toplantısında Fransa yönetimini çifte standart uygulamakla suçlayan Le Pen, Türkiye'de yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Ekrem İmamoğlu'nu örnek gösterdi.Eski Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri, mahkemenin kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:"Yaşananlar tam bir demokrasi skandalı, tam bir utanç, ülkemiz için büyük bir leke. Yarın dünyada kime demokrasi dersi vermeye çalışacaklar? Navalny'i kim, nasıl savunacak? Şu anda tutuklu bulunan Erdoğan'ın başlıca rakibini nasıl savunacaklar? Romanya'da iptal edilen seçim ve engellenen aday karşısında nasıl durabiliriz? Kararın amacı, benim cumhurbaşkanı seçilmemi engellemek. İşte kamu düzeninin bozulduğu yer burası. Ve Fransızlar, RN seçmeni olsunlar veya olmasınlar, bunu kabul etmeyecekler."