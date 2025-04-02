Gümrük vergileri bugün açıklanacak! Dünyanın gözü Trump'a çevrildi

BD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı yeni gümrük tarifelerine ilişkin detaylar 2 Nisan'da açıklanacak. Yetkilerin yaptığı açıklamalara göre, detayların açıklanmasının ardından tarifeler derhal yürürlüğe girecek.TRUMP KESİN KARARINI AÇIKLADIBeyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, konuyla ilgili "Anladığım kadarıyla tarifeler 2 Nisan Çarşamba duyurulacak. Hemen yürürlüğe girecek ve başkan bir süredir bu konuda ipuçları veriyordu" ifadelerini kullandı. Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ticari ilişkilerdeki dengeleri sağlamak amacıyla "karşılıklı" gümrük vergileri konusunda kesin kararının verdiğini açıklamıştı. Trump, 2 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenecek bir etkinlikte, küresel ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerini duyurmayı planlıyor. Böylelikle ülkede ekonominin ve üretimin yeniden canlandırılması amaçlanıyor.Leavitt, tarifelerin kapsamı ve büyüklüğü hakkında fazla detay vermezken, Trump'ın yabancı hükümetler ve iş dünyası liderlerinden gelen vergi oranlarının düşürülmesi taleplerini dinlemeye açık olduğunu söyledi.