İnce CHP'yi yerden yere vurdu!

CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.



YENİ BİR DURUŞUMUZ VAR!



CHP’ye eleştiriler yönelten İnce, “Ben artık CHP’nin üyesi değilim. Yeni bir duruşumuz, yeni bir görüşümüz var” ifadelerini kullandı.



Muharrem İnce, şunları belirtti:



* 3 milletvekili arkadaşımız böyle bir girişiminde bulundular; doğru. Bunların mimarı benim. 2004’den beri genel başkanı üyeler seçsin diye yıllardır dillendiriyorum.



* Arkadaşlarıma teşekkür ederim, doğru bir şey yaptılar. Bunu bütün kamuoyunun göz önünde genel başkanı üyeler seçsin, cumhurbaşkanı adayını partinin kayıtlı üyeleri belirlesin diye dillendirmişim.



* Çarşamba günü bu açıklamayı milletvekili arkadaşlarım yaptı. Pazartesi günü ben istifa ettim. Bu 8 yıllık mesele.



* Ben partide demokrasi istiyorum, ilkelerine dönüş istiyorum. Partide demokrasi olursa ilkelerine doğal olarak döner zaten. 8 yıldır diretiyorum ben bu konuda. Biz şimdi yeni bir parti kuruyoruz.



“KURACAĞIMIZ PARTİDE HER ŞEY SEÇİMLE OLACAK”



* Ben şimdi partiden ayrıldım, onların bende hatırı vardır. Benim genel başkanlığımı yapmışlardır. Karşılaştığımda ‘sayın genel başkanım’ derim, saygıda kusur etmem. Ama telefonda tartışmak doğru bir şey olmaz.



* Bizim kuracağımız partide her şey seçimle olacak. İki kez başarılı olamayan genel başkan bir daha aday olamayacak.



“DAHA ÖNCE İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNDÜM”



* Daha önce istifa etmeyi düşündüm. ‘Gel bakalım Muharrem’ dendiğinde adaylıktan çekilmeyi düşündüm. Kamuoyu bunu şımarıklık olarak algılar diye düşündüm, yuttum. Zonguldak mitinginde bana destek veren 14 milletvekilini tırpanladılar.



* Şimdi bana selam veren herkesi listelerden atıyorum. Hadi ya sabır dedim. Sonra kampanya döneminde çuval çuval resimlerimi asmadılar, örgütlere talimat verip. Adaymış gibi sayın Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarını astılar. Aday benim, seçilirsem ben seçileceğim.



* Seçim gecesi sistemleri çöktü CHP Genel Merkezi’nin. 4 genel başkan yardımcısı ‘ikinci tura kaldı’ dediler, ellerinde bir şey yoktu. Bana hiçbir şey veremediler. Sabah istifa edecektim, ya sabır dedim.



* Abant’ta seçim değerlendirme toplantısına beni çağırmadılar. Aday benim, ben olmadan nasıl değerlendiriyorsunuz. 107 mitingi yapan Muharrem İnce. Beni toplantıya çağırmadılar. Çekileyim gideyim dedim, ya sabır dedim.



* ‘Saraya giden CHP’li var’ dediler. Sayın genel başkanı aradım ‘ayıp oluyor, bu CHP’yi yaralar’ dedim. Bana atılan iftira gibi olur bu, sert konuşurum dedim. ‘İzmir’e gidiyorum ararım seni’ dedi, 6 ay görüşemedik.



* Saraydan para alında dendi. Ben sert çıkınca ‘Muharrem İnce’yi kast etmedik’ dediler. 3 milletvekilini günlerce ikna etmeye çalıştılar, ikna edemeyince ‘Saray operasyonu’ dediler. Artık burama geldi, burada siyaset yapma şansım artık yok.



“GİZLİ AK PARTİLİ BUNLAR"



* Yüzde 30’u geçerek onların ayarlarını bozdum ben. Bunlar gizli Tayyipçi. Kripto Tayyipçi bunlar. CHP yönetiminin ayarlarını bozdum ben.



* Yüzde 30 alacağımı tahmin etmediler. Sayın Akşener ikinci, Muharrem İnce üçüncü olur çeker köyüne gider diye düşündüler. Biz şimdi önümüze bakacağız.



* Bütün gece geçmişi konuşacak halimiz yok. Ben artık CHP’nin üyesi değilim. Yeni bir duruşumuz, yeni bir görüşümüz var.



* İftira silsilesi devam ediyor. Saraya giden CHP’li, saraydan para alan CHP’li. Ben CHP’ye tabela partisi demedim. Dediğim şu; CHP’nin içi boşaltıldı. İlkeleri yok edildi. Duruşu yok edildi, omurgası yok edildi. Anti emperyalist duruşu yok artık. Bunlar olunca geriye bir tabela kaldı dedim.



“MAVİ VATANIN ARKASINDAYIM”



* Bu CHP’nin tüzel kişiliğine söylenmiş bir hakaret değildir yönetimine söylenmiştir, kötü yönetimi göstermektir. Ben asla tabela partisi demedim, ne dediğimi biliyorum. 20 yıldır bu ekranlarda olan birisi, en az gaf yapan insanlardan birisiyim. Gaflarım da komik gaflardır, her gün Cuma kılıyorum dedim, her hafta kılıyorum olacaktı. Gerçi Erdoğan da ‘çocuklarıma helal lokma yedirmedim’ demiştir.



* Ben mavi vatanın arkasındayım. Türkiye’yi ben Antalya körfezine sıkışmış kara devleti olarak görmek istemiyorum. Çocuklarımızın geleceği için Türkiye mavi vatanın arkasında durmalıdır.



* Bana ister Tayyipçi desinler hiç umrumda değil. Bunu yazanın cehaletine ve ihanetine bırakıyorum. Siyaset yapmıyorum. Mavi vatanı konuşmak, Azerbaycan’ı konuşmak siyaset değildir.



“ÖNÜME EN BÜYÜK ENGEL ERDOĞAN TARAFINDAN ÇIKARILACAK”



* 600 bin oy Erdoğan eksik almış. Bu oy Muharrem İnce’ye gitmiş. İnce’nin AK Parti ve MHP’den oy alma potansiyeli var. Normalde CHP yöneticileri beni parti kur diye teşvik etmeleri lazım. Benim önüme en büyük engel Erdoğan tarafından çıkarılacak emin olun.



* Teşvik edeceğine hakaret ediyorsun. CHP yönetimi sarayın operasyonu diye iftiralar atarak sarayın orada yerinde kalmasını istiyorsun, onun için kripto AK Partilisin…