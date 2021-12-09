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Asgari Ücret 4. Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret 3. Toplantı Kararları

bugün sabah saatlerinde gerçekleştirilen asgari ücret 3. toplantısı için birçok kişi konuyla yakından ilgileniyordu. Asgari ücret hakkında TİSK tarafından bazı açıklamalar yapıldı. Peki, asgari ücret 3. toplantı kararları neler? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret belli oldu mu? İşte merak edilenler...

Ekleme: 9.12.2021 - 14:01 Güncelleme: 9.12.2021 - 14:08 / Editör: Ozge Selin
Asgari Ücret 4. Toplantı Ne Zaman? Asgari Ücret 3. Toplantı Kararları
Asgari ücret görüşmeleri vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. 3. görüşmenin yapılmasını ardından çoğu kişi konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Asgari ücret 4. toplantı ne zaman sorusu da bu sebeple oldukça aratılıyor. Her sene aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç görüşmesi tamamlandı. Bu kapsamda asgari ücret ne kadar olacak sorusu da sık sık aratılanlar arasında yer alıyor. 2022 asgari ücret ne kadar olacak ve asgari ücret 4. toplantı ne zaman sorusu için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

3. Toplantıda Neler Konuşuldu?


Asgari ücret hakkında en çok merak edilenler arasında asgari ücret ne kadar olacak sorusu yer alıyor. Her sene Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk üç toplantıyı gerçekleştiği biliniyor. Son olarak bugün yapılan toplantının ardından asgari ücret 3. toplantıda neler konuşuldu sorusu da merak ediliyor. TİSK’te yapılan toplantı sonrası Çalışma Genel müdürü Nurcan Önder "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" ifadelerini kullandı. Ardından TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat ise "İşveren kesimi ile uzlaşmazlıklarımızı gideremedik. Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek" açıklamasında bulundu. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuyla ilgili olarak "Biz üçlü saç ayağının en önemli temsilcisi olarak ülke geleceği için önemli kararlar vermeye çalışıyoruz. Komisyonda yapılan toplantıda rakam önerisi olmadı. Bu sene kuvvetli bir veri analizi işletmelerden alınan görüşler var. Tabi bazen bizlere düşük gelen yüksek gelen farklı rakamlar zikrediliyor. Bu rakamları çözmede devletimizin işverenlere yapacağı teşvik ve çalışanlara yapılacak vergi indirimlerinin belirleyici olacağını düşünüyoruz. Bu destekleri alabilirsek biz üçlü imzayı alabileceğimizi düşünüyoruz. Kamunun imzaladığı, çalışan kesimi temsil eden TÜRK-İŞ’in ve işverenlerin de imzaladığı üçlü bir mutabakata ihtiyacımız var. Dünya, ülkemiz kolay zamanlardan geçmiyor. Pandeminin hala ortasındayız. Böyle bir mutabakat uzun yıllar görülmedi. Bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz. Bu sene işveren fedakarlık yapsın, destek versin, çalışanların da rızası ile üçlü bir imza arayışındayız. Bu sene altını çizdiğimiz konu üçlü imza oldu” diye konuştu. “Dengeli bir ücret dedik. Çalışanların enflasyona ezdirilmemesi yönünde, hem bakanlığımızla hem de işçi kesiminin hem de işverenlerin genel bir mutabakatı var. Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat. Bu sevindirici bir haber. Çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım, istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

3. Toplantıda Neler Konuşuldu?

Asgari Ücret 4. Toplantı Ne Zaman?


Asgari ücretli çalışanların üçüncü toplantı sonrası en merak ettiği ise asgari ücret 4. toplantı ne zaman sorusuydu. Üçüncü toplantının ardından alınan kararlar açıklanırken dördüncü toplantı için henüz bir tarih belirlenmediği belirtildi.

3. Toplantıda Neler Konuşuldu?

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