Nas Suresi Okunuşu ve Anlamı: Nas Suresi Nasıl Okunur? Nas Suresi Anlamı Nedir?

Nas Suresi Nasıl Okunur?



Nas Suresi Anlamı Nedir?



, Kuran-ı Kerim'in son suresi olup fazileti büyük olan bir duadır. Kur'an-i Kerim'in 114. suresi olup Medine döneminde inmiştir. 6 ayetten oluşmaktadır. Felak Suresi ile birlikte bu iki sureye 'Muavvizeteyn' denilmektedir. Surede insanların, Allah'a sığınması emredildiğinden dolayı surenin adı insanlar anlamına gelmektedir. Nas Suresinde Allah, sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması konusunda öğütler vermektedir. PekiBismillahirrahmânirrahîm.1- Kul e'ûzü birabbinnâs2- Melikinnâs3- İlâhinnâs4- Min şerrilvesvâsilhannâs5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi6- Minelcinneti vennâsRahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),3. İnsanların İlâhına.4. O sinsi vesvesenin şerrinden,5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler)fısıldar.6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah'a sığınırım!