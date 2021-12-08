Bronşite Ne İyi Gelir? Bronşite İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?
Bronşit adı verilen sağlık durumuna, akciğerlere giden bronşların iltihaplanması veya şişmesi neden olur. İki tür bronşit vardır: akut bronşit ve kronik bronşit. Bu duruma akut bronşit denir ve genellikle soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Akut bronşit çok yaygındır. Peki Bronşite Ne İyi Gelir? Bronşite İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir? İşte bronşite iyi gelen doğal yöntemler...
Bronşit, akciğerlerde bronşiyol adı verilen küçük hava keseciklerinin enfeksiyonu olarak tanımlanabilecek yaygın bir sağlık sorunudur. Bu sağlık sorununun görülme sıklığı genellikle yaş ve mevsime göre değişir. Özellikle kış ve ilkbahar başlarında yoğun bir şekilde yaşanabilir. Ayrıca sigara içmemeniz ve hatta sigarayı bırakmanız önerilir. Sigara içme alışkanlıkları da bronşit nedenlerinden biridir. Peki Bronşite Ne İyi Gelir? Bronşite İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir? İşte Bronşite İyi Gelen Doğal Yöntemler...
Bronşit Neden Olur?
Bronşit sağlık sorunlarının oluşmasına genellikle virüsler, genellikle soğuk algınlığı ve grip gibi virüsler neden olur. İki tip bronşit vardır. Bunlar akut ve kronik bronşittir. Akut bronşite genellikle virüsler ve bakteriler neden olur. Kronik bronşit genellikle sigara içmek ve hava kirliliği gibi zehirli havaya maruz kalmaktan kaynaklanır.
Bronşit Belirtileri Nelerdir?
Kuru öksürük
Boğazda balgam oluşması
Yüksek ateş sorunu
İştahsızlık ve aşırı kilo kaybı
Nefes almakta zorlanma, hırıltılı solunum ve nefes darlığı
Göğüs kafesi bölgesinde ve karın bölgesinde meydana gelen şiddetli ağrılar bronşit sağlık sorunundan kaynaklı olabilmektedir.
Bronşite Ne İyi Gelir?
Bronşit sağlık sorunu olan kişilerde kuru öksürük gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu kuru öksürük ve balgam sökmek için zencefil çayı içebilirsiniz.
Zerdeçal olarak bilinen bu bitki türü de antiinflamatuar özelliğinden dolayı bronşite iyi gelmektedir. Bu bitkiyi, 1 bardak sütün içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ekleyip daha sonra kaynatıp tüketebilirsiniz.
Bronşit rahatsızlığından dolayı oluşan balgam problemini gidermek için tuzlu su ile gargara yaparak bu sorunu gidermiş olursunuz. Bu karşımı düzenli aralıklarla uygulandığı zaman boğaz enfeksiyonunu yatıştırıcı etki göstermektedir. Ayrıca hem de bu bölgedeki balgamın atılmasını sağlayarak hava yolunu açar.
Kuru ve nemsiz bir ortam havası kişinin solunum sıkıntısını arttırmaktadır. Bu sebeple doğal nemlendiriciler ile ortam atmosferini ideal bir hale getirmiş olursunuz. Sık sık bulunduğunuz ortamı havalandırın.
Bronşit Nasıl Geçer?Bol sıvı tüketimi yapmanız gerekir. Balgam gibi durumlarda yutak yolunu açarak rahatlama sağlarsınız. Ayrıca su tüketmek zararlı etkenlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durun. Özellikle sigara bronşit hastalığını daha kötüye çeviren bir zehirdir. Böyle bir hastalığa karşı sigara tüketimi yapılması kesinlikle önerilmez.
Bulunduğunuz ortamı nemlendirin. Kuru ortamlardan kaçının.
Bol bol dinlenmeye özen gösterin. Günün belirli saatlerini uyuyarak geçirin.
Bronşit rahatsızlığını gidermeye yarayan bitki çaylarından düzenli olarak içiniz. Bu bitki çayları; rezene, zencefil, nane, adaçayı, elma çayı, ıhlamur çaylarını tüketebilirsiniz.