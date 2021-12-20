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İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Muharrem Sarıkaya’nın canlı yayında tokat attığı İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir’i telefonla arayarak saldırıya tepki gösterdi. Altun, 'Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir' dedi.

İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez
Ekleme: 20.12.2021 - 16:02 Güncelleme: 20.12.2021 - 16:06 / Editör: Ozge Selin
İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir'i telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yaşanan olayın kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirten Fahrettin Altun, 'Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü' dedi.
Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA muhabiri Ahmet Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, 'Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir” dedi.

“Bu olay sembol bir olaydır”

Yaşanan olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, “Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız” ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Altun’dan İHA muhabiri Ahmet Demir’e destek: Kabul edilemez
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