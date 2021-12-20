Bakan Çavuşoğlu açıkladı: İstanbul-Erivan seferleri başlıyor...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Sri Saifuddin Abdullah ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.'TURKOVAC piyasaya girdiği zaman, kullanılmaya başlandığı zaman kardeşlerimizle bu aşıyı paylaşmaktan memnuniyet duyacağız.' diyen Çavuşoğlu , 'Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız.' ifadelerini kullandı. Ermenistan ile normalleşme sürecine de değinen Çavuşoğlu, 'Bazı şirketler Erivan İstanbul seferlerine başlayacak.' dedi.Bakan Çavuşoğlu açıkladı 'Türkovac'ı kardeşlerimizle paylaşmaktan memnuniyet duyacağız' | VideoTURKOVAC AÇIKLAMASITURKOVAC konusunda piyasaya girdiği zaman kardeslerimizle de paylasmaktan memnuniyet duyacağız, bugüne kadar aşıya ulaşamayan ülkelere bu aşıyı ulaştıracağız, kardeş Malezya halkının ulaşmasından memnuniyet duyacağız.DEVLET KASASINDAN BİR KURUŞ ÇIKMADAN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZKanal İstanbul, büyük vizyon, büyük proje... Muhalefet her proje gibi buna da karşı kimse muhalefetin tehditlerini ciddi bulmuyor, biz kardeş Malezya'nın burada yer almasından memnuniyet duyarız. Devlet kasasından bir kuruş çıkmadan vizyoner projeyi hayata geçireceğiz.KABİL HAVALİMANININ İŞLETİLMESİDün toplantıda Taliban ile olması gerekeni kardeşçe paylastık. Afgan halkı kardeşimiz, nasihatları yapmak gorevimiz. Afganistan'da halk zor şartlarda yaşıyor, İslam dünyası olarak buna göz yumarak hata etmiş oluruz, yardım elimizi uzatmalıyız. İslam dünyası olarak birlikte bir seyler yapmalıyız. Sadece insani yardım yetmez, okullar hastaneler açık olmalı, İslam kalkınma bankası bir fon kurma kararı aldı, her ülke kendi imkanlari çercevesinde katkı sağlayacaktır.Havalimani konusunda, bizim uzmanlarımız Doha'ya gidiyor. Bir Türk ve Katar şirketi Afganistan da beş havalimanın işletilmesi için teklif hazırladı. Şartlarımız uyarsa havaalanlarını Katar ile beraber işletiriz, şartlar uymazsa illa işletiriz, derdimiz yok. Kabil ziyaret hala masada... Endonezya, Katar, Kuveyt, Özbekistan ve Pakistan ile konuştuk. Afgan halkına dayanışmamızı gösteririz...ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİErmenistan ile son zamanlarda güven artırıcı adımlar atılıyor. Bu çerçevede özel temsilciler en kısa zamanda bir araya gelecek. Atlas Global uçuyordu piyasadan çekilene kadar, Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı ile değerlendiriyoruz. Bazı şirketler uçuşlara başlayacak. Bu adımları Azerbaycan ile istişare ediyoruz. Arzumuz Güney Kafkasya'da kardeşlik ve huzurun tam yerleşmesi... Zenzegur projesi için elimizden gelen desteği vereceğiz.