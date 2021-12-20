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81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak alkol üreten yerlere yönelik operasyon düzenledi. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 563 adrese baskın yapıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
Ekleme: 20.12.2021 - 09:33 Güncelleme: 20.12.2021 - 09:35 / Editör: Ozge Selin
81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri sahte/kaçak alkollü içki üreten ve bunları piyasaya süren suç gruplarına yönelik 81 ilde "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, kaçak/sahte alkollü içkinin üretimi ve tüketicilere ulaştırılmasını önlemek amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Merdiven altı olarak tabir edilen, uygun olmayan koşullarda yasadışı olarak üretilen ve zehirlenme olaylarına sebebiyet veren sahte/kaçak alkollü içki ile mücadele çalışmaları kapsamında KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2021 yılı içerisinde başta 'ZEHİR' ve 'ALKOL' kod adlı operasyonlar olmak üzere birçok operasyon gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...

Bu doğrultuda halk sağlığının korunması amacıyla sahte alkollü içki üretiminin yapıldığı yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek ve ülke içerisinde satılan sahte/kaçak alkollü içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla KOM ekipleri; sahte/kaçak alkolü içki üretim ve sevkini yaptığı değerlendirilen şahıslar ve suç gruplarına yönelik olarak 81 ilde bugün "ZEHİR – 2" kod isimli operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında; ülke genelinde yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 563 adreste arama yapılırken, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı.

KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "ZEHİR" ve "ZEHİR-2" Kod adlı operasyonlarda yaklaşık 1000 adreste arama yapılarak 100 den fazla şüpheli gözaltına alındı.

81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
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81 ilde eş zamanlı operasyon! 563 adrese baskın...
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