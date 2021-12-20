20'lik diş çektirilmeli mi? Yirmilik dişi çekmeye gerek var mı?
Bazı insanlar hayatlarının geri kalanında yirmilik dişlerini çekmeye ihtiyaç duymayabilir. Diğerleri bazen yirmilik dişlerini diş etlerinden çıkmadan önce çekmeye karar verirler. Peki 20'lik diş çektirilmeli mi? Yirmilik dişi çekmeye gerek var mı? İşte yanıtı...
Yirmi yaş dişleri bazı kişilerde şiddetli ağrıya neden olur, genellikle 17-25 yaşları arasında çenenin arka kısmında çıkar. Bazı insanlarda görünmez, bazılarında kaçmaya çalışır ama yine de gömülüdür. Peki 20'lik diş çektirilmeli mi? Yirmilik dişi çekmeye gerek var mı? Sizler için 20'lik dişlere dair merak edilen tüm soruları yanıtladık.
20'lik Dişlerin Zararı Var Mı?
Dişin bir kısmı diş etleri ile kaplandığında sıklıkla enfeksiyon meydana gelir, bu nedenle yüzde şişme ve çene açıklığında azalma meydana gelir. Tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle 20 yaşındaki dişin etrafındaki kemik erimeye başladı ve yerine iltihaplı doku çıktı. Ayrıca çenedeki konumu nedeniyle bazen önündeki azı dişlerine baskı yapar bu durumda ön dişlerde ağrı ve çapraşıklık oluşabilir. Gömülü ya da sürmüş yirmi yaş dişi bulunduğu yerden dolayı komşu diş ve kemiklere zarar veriyorsa, ağızda temizlenemeyecek bir konumda bulunuyorsa, diş çürüğü veya kırık nedeniyle hasar görmüşse dolgu yapılamıyorsa, kanal tedavisi, kuron veya başka bir tedavi yöntemi. Kaldırılmalı. Dişin zamanında çekilmemesi dişin eğilmesine, tahriş olmasına veya ön dişte kalıcı hasara neden olabilir.
Yirmi yaş dişleri genellikle ameliyatla çekilir ve çekildikten sonra bölgede şişlik ve ağrı olabilir. Bu, 20 yaşındaki dişlerin etrafında kemik dokusu olduğunda olur. Diş çevresindeki kemiği çıkarmak için geleneksel yöntem yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişlik ve ağrı %80 oranında azalır ve doku iyileşmesi hızlanır. Ayrıca diş çekimi sonrası düşük yoğunluklu lazer (LLLT) ile 20 yaşında diş çekimi sonrası iyileşme süresi ve diş çekimi sonrası kas spazmının neden olduğu çene kilitlenmesi daha kısadır.