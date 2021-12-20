20'lik diş çektirilmeli mi? Yirmilik dişi çekmeye gerek var mı?

20'lik Dişlerin Zararı Var Mı?



20'lik Dişleri Ne Zaman Çektirilmelidir?



20'lik Diş Çektirilmeli Mi?



20'lik Dişlerin Çekimi Çok Zor Mudur?



20'lik Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?



Yirmi yaş dişleri bazı kişilerde şiddetli ağrıya neden olur, genellikle 17-25 yaşları arasında çenenin arka kısmında çıkar. Bazı insanlarda görünmez, bazılarında kaçmaya çalışır ama yine de gömülüdür. Peki? Sizler için 20'lik dişlere dair merak edilen tüm soruları yanıtladık.Dişin bir kısmı diş etleri ile kaplandığında sıklıkla enfeksiyon meydana gelir, bu nedenle yüzde şişme ve çene açıklığında azalma meydana gelir. Tekrarlayan enfeksiyonlar nedeniyle 20 yaşındaki dişin etrafındaki kemik erimeye başladı ve yerine iltihaplı doku çıktı. Ayrıca çenedeki konumu nedeniyle bazen önündeki azı dişlerine baskı yapar bu durumda ön dişlerde ağrı ve çapraşıklık oluşabilir. Gömülü ya da sürmüş yirmi yaş dişi bulunduğu yerden dolayı komşu diş ve kemiklere zarar veriyorsa, ağızda temizlenemeyecek bir konumda bulunuyorsa, diş çürüğü veya kırık nedeniyle hasar görmüşse dolgu yapılamıyorsa, kanal tedavisi, kuron veya başka bir tedavi yöntemi. Kaldırılmalı. Dişin zamanında çekilmemesi dişin eğilmesine, tahriş olmasına veya ön dişte kalıcı hasara neden olabilir.Yirmi yaş dişleri genellikle ameliyatla çekilir ve çekildikten sonra bölgede şişlik ve ağrı olabilir. Bu, 20 yaşındaki dişlerin etrafında kemik dokusu olduğunda olur. Diş çevresindeki kemiği çıkarmak için geleneksel yöntem yerine sert doku lazeri (ER-YAG) kullanıldığında şişlik ve ağrı %80 oranında azalır ve doku iyileşmesi hızlanır. Ayrıca diş çekimi sonrası düşük yoğunluklu lazer (LLLT) ile 20 yaşında diş çekimi sonrası iyileşme süresi ve diş çekimi sonrası kas spazmının neden olduğu çene kilitlenmesi daha kısadır.Yirmilik dişin yarısı çekilir ve yarısı çene kemiğine gömülürse, çıkan taraf ile çevresindeki diş etleri arasında diş eti cebi oluşur. Bu sakız cebi, yediğimiz yiyecekler ve bakteriler için uygun bir alan yaratır. Bu alanlar diş fırçası ile ulaşılması zor bölgelerde bulunduğundan diş çürüğü oluşumu, ön diş ara yüzeyinde çürükler ve dişlerdeki diş plağının yeterince temizlenmemesine bağlı diş eti problemleri gibi problemler ortaya çıkabilir. Bakteriler bu boşlukta çoğaldığında ve yüz şiştiğinde enfeksiyon oluşur. Bu durumda bu yirmi yaş dişlerinin çekilmesi gerekir. İhmal edilen durumlarda çenelerde kistler oluşarak kalıcı diş kayıplarına ve çene kemiği erimesine neden olabilir.Yirmilik diş çekimi zorunlu değildir. Ağızdaki tüm dişler, mevcut ve sağlıklı oldukları sürece vücuttaki diğer organlar gibi korunması ve bakımının yapılması gereken organlardır. Rahatsızlık yaratmıyorsa yirmi yaş dişleri çekilmemelidir. Yirmilik dişlerin diğer dişlerden hiçbir farkı yoktur. Yirmi yaş dişleri normal konumundan çıkmışsa, ön dişleri sıkmıyorsa, ağrılı değilse, şişmiyorsa ve temizlenmesi kolaysa, yirmi yaş dişlerini ağızda tutun.20'lik dişte bir sorun varsa, çekilmesi en doğrusudur. 20 yaşındaki bu dişi cerrahi olarak çıkarmak her zaman gerekli değildir. Bazılarının çıkarılması kolaydır. Bazen üzerinde büyük bir kemik varsa, ön dişlere dayanıyorsa ameliyat gerekir.Genel diş ağrılarında geçici müdahale için önerilebilecek bitki ise karanfil yağıdır. Karanfil yağı aktarlardan alınabilir.Pamuk ile ağrıyan dişlere uygulanabilir.Kısa sürede ağrıyı hafifleteceği görülebilir. Ancak bu geçici bir çözümdür.Doktora gitmeyi ertelemeyin çünkü diş ağrısı kulak ağrısından kalp sorunlarına kadar birçok ağrının ve hastalığın sebebidir.