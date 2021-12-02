Amaçları karaborsa yaratıp vatandaşı mağdur etmek! İstanbul'da sıfır araçları otoparka sakladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sürekli uyardığı stokçuluğun ardı arkası kesilmiyor. Un, yağ ve şekerin ardından şimdi de sıfır araç stoğu başladı.İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren bir Ford Bayisi'nin sıfır model araçlarını bölgede bulunan bir sitenin otoparkında sakladığı iddia edildi.Site sakinleri otoparkta bekleyen 50'den fazla Ford Focus ve Ford Courier model sıfır aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracı sakladığı iddia edilen bayiyi müşteri gibi aradığımızda ise 'EIimizde şuan araç yok, en yakın ocak ayının ikinci haftasında gelecek' cevabını verdi.SIFIR ARAÇLAR DA FATURA OYUNUBu durumun son dönemde çok sık yaşandığını belirten galericiler, kurdaki hareketlilik nedeniyle birçok bayinin sıfır araçlarını satmaktan kaçındığını söyledi.Bazı araçlarda ikinci el fiyatının sıfırdan daha yüksek olduğunu aktaran galericiler, 'Bayiler de ellerindeki sıfır araçları satmayıp çip krizini de bahane ederek gelen müşterilere 'Araç yok' diyor. Onlar sıfır aracın satışını yavaşlattıkça ikinci elde fiyatlar daha da artıyor' dedi.Son dönemde satılan sıfır araçlarda da fatura oyunları yapıldığını anlatan sektör oyuncuları, şunları anlattı: 'Bayi araca 350 bin TL fatura kesiyor. Ancak o aracı 470 bin TL'den satıyor. Aradaki 120 bin lirayı elden alıyor. Buna itiraz etmeyen tüketici aracı bulduğuna şükredecek duruma geldi.'KARABORSACILIK YAPIYORLARTüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürün saklamanın karaborsacılık olduğunu belirterek, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi. Bu durumun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 6. maddesine göre suç sayıldığını belirten Ağaoğlu, 'Bu maddeye göre 'Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.' Kanun bize açıkça ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu durumda kamunun sahada daha aktif davranması gerekiyor' ifadelerini kullandı.Pandeminin başlarında maske ve dezenfektanda yapılan fırsatçılığa göz açtırılmadığını hatırlatan Ağaoğlu, 'Şimdi araçta benzer sorunlar yaşanıyor. Buna gerek İçişleri Bakanlığı gerekse Ticaret Bakanlığı acil müdahale etmeli' dedi.10 GÜNDE BİR ARABANIN DEĞERİ YÜZDE 10-15 ARTIYOROtomerkezi.net CEO'su Ali Karakaş da, ikinci el araç firmalarının artık döviz bürosu gibi çalışmaya başladığını söyledi. Karakaş, 'Talep fazla araç az. Çip krizinin yanı sıra bayilerin sıfır araç satışını yavaşlatması buna kurdaki oynaklığın eklenmesiyle piyasada fiyatlar sürekli artıyor. 10 günde bir arabanın değeri yüzde 10-15 artıyor. İnsanlar arabayı artık bir yatırım aracı gibi görmeye başladı. İhtiyacı olan olmayan alıp-satıyor. Birçok kişi bu işe soyunmuş durumda' diye konuştu.BAKKAL-MANAV GALERİCİ OLDUHerkesin galericiliğe soyunduğunu söyleyen galerici Mevlüt Çağlarer de 'İnsanlar ihtiyacı olsun olmasın araba alıyor. Kanunen bir yılda en fazla 3 araç alıp satabilirsiniz. Bunun üzerinde alım-satım ticarete girer. Ancak insanlar bunu da vekaletle çözüyor. Ehliyeti dahi olmayan çocuğun üstüne vekalet çıkarıp alım-satımyapıyorlar. Bakkal, manav, memur bile bu işi yapmaya başladı'dedi. 15 Ekim'de 200 bin TL'ye sattığı bir arabayı 29 Ekim'de ilanda gördüğünü anlatan Çağlarer, 'Arabayı alan kişi bir ay sonra 302 bin liradan satışa koymuş. Bu kişinin geçmiş ilanlarından üç ayda 14 araba sattığını gördüm. Sektörden olmayan kişiler de al-sat yaparak fiyatları şişiriyor. Vergi daireleri bunu incelesin' diye konuştu.