Gazeteci Muharrem Sarıkaya'dan tepki çeken hareket! Canlı yayında ses teknikerini tokatladı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında ilginç anlar yaşandı.Canlı yayın sırasında Muharrem Sarıkaya'nın mikrofonunda bir arıza oluştu. Sarıkaya, duruma müdahale etmek için stüdyoya gelen ses teknikeri Ahmet Demir'e tokat attı.O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı:Skandal olayın ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Sarıkaya'yı kınadı. TGS 'Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin hareketini en sert biçimde kınıyoruz. Sarıkaya'nın meslektaşımızdan özür dilemesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.Muharrem Sarıkaya, tepki çeken olayın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kamuoyundan özrü diledi.Sarıkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayınz Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim.Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Mürdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziüantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…'