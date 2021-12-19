20 Aralık Pazartesi Okullar Tatil Mi? Yarın Okullar Tatil Mi?
20 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olmayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası konuyla ilgili birçok araştırma yapıldı. Peki, 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? 20 Aralık okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren kar yağışının ülke genelinde etkili olacağının belirtilmesiyle konuyla ilgili olarak birçok öğrenci 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi ve yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Yarın itibariyle şiddetini hızlandıracak olan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde eğitime ara verilmesiyle ebeveynler ve öğrenciler tarafından sık sık yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. 20 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi ve yarın okullar tatil mi sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
20 Aralık Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi?
20 Aralık Pazartesi ülke genelinde birçok şehirde kar yağışı başlayacağı belirtildi. 20 Aralık Pazartesi okullar tatil mi sorusu bu sebeple sık sık aratıldı. Bu sebeple Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” uyarısı yapılmıştı. Ülke genelinde ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilk olarak Konya’dan okulların tatil olduğu haberi geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Valilikler tarafından yapılan tatil açıklamalarını sitemizden öğrenebilirsiniz.
20 Aralık Pazartesi Hava Durumu
Birçok kişi mağdur olmamak için hava durumu tahminlerine bakıyor. Bu hafta için birçok yerde kar yağışının etkili olacağının belirtilmesiyle konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak en çok aratılanlar arasında ise 20 Aralık Pazartesi hava durumu yer aldı. İşte illere göre hava durumu tahminleri;
EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 4°C
Çok bulutlu
KOCAELİ °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlı
YOZGAT °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı