20 Aralık Pazartesi Okullar Tatil Mi? Yarın Okullar Tatil Mi?

20 Aralık Pazartesi Günü Okullar Tatil Mi?

20 Aralık Pazartesi Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla 20 Aralık Pazartesi gününden itibaren kar yağışının ülke genelinde etkili olacağının belirtilmesiyle konuyla ilgili olarak birçok öğrencivesorusuna cevap aramaya başladı. Yarın itibariyle şiddetini hızlandıracak olan kar yağışı sebebiyle birçok şehirde eğitime ara verilmesiyle ebeveynler ve öğrenciler tarafından sık sık yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor.vesorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.20 Aralık Pazartesi ülke genelinde birçok şehirde kar yağışı başlayacağı belirtildi.sorusu bu sebeple sık sık aratıldı. Bu sebeple Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yağışların, Akdeniz bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde genellikle kuvvetli; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya'nın doğu kıyıları ile Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerinde, Konya'nın güneyinin Toroslar kesiminde, Karaman çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısının yüksekleri ve dağlık kesimlerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” uyarısı yapılmıştı. Ülke genelinde ülke genelinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ilk olarak Konya’dan okulların tatil olduğu haberi geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü Karatay, Meram, Selçuklu, Beyşehir, Seydişehir, Derebucak ve Hüyük ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı. Konuyla ilgili olarak Valilikler tarafından yapılan tatil açıklamalarını sitemizden öğrenebilirsiniz.Birçok kişi mağdur olmamak için hava durumu tahminlerine bakıyor. Bu hafta için birçok yerde kar yağışının etkili olacağının belirtilmesiyle konu hakkında birçok araştırma yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak en çok aratılanlar arasında iseyer aldı. İşte illere göre hava durumu tahminleri;EDİRNE °C, 6°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 4°CÇok bulutluKOCAELİ °C, 9°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıADANA °C, 13°CÇok bulutlu ve il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kuvvetli sağanak, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ANTALYA °C, 13°CÇok bulutlu, il genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli yer yer aşırı sağanak yağış, rakımı 1100-1200 metre üzeri yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.HATAY °C, 11°CÇok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı olması bekleniyor.ISPARTA °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.ANKARA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKONYA °C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, güneyinin yüksekleri yoğun kar yağışlıYOZGAT °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlıBOLU °C, 3°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 7°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlıZONGULDAK °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇORUM °C, 3°CÇok bulutlu, karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlıSAMSUN °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT °C, 7°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, sabah ve gece saatlerinde kar yağışlıTRABZON °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıELAZIĞ °C, 4°CÇok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKARS °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıVAN °C, 5°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı hafif kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeyinin yüksek ve dağlık kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlıGAZİANTEP °C, 8°CÇok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı