Bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları dünya genelinde sürerken, Japon bilim insanları virüsle mücadelede umut olabilecek bir bilimsel çalışmaya imza attı.Japonya'nın Kashihara kentindeki Nara Tıp Üniversitesi'nden bir araştırma grubu, hamsterlar üzerinde yapılan deneylerin Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesinin Covid-19'dan enfekte olma veya ciddi semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koydu..Sonuçları İngiltere'deki Scientific Reports dergisinin 8 Aralık tarihli dijital versiyonunda yayınlanan çalışma kapsamında hamsterların ağız boşluğuna Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi içeren bir bileşiği uygulayan araştırmacılar, maddeyi almayan hamsterların akciğerlerinde 3 gün içinde yüksek oranda viral yük ve zatürre belirtisi tespit etti..Trabzon hurmasından elde edilen tanen bileşiği enjekte edilen hamsterların akciğerlerinde düşük viral yoğunluk gözlenirken, verem belirtisine rastlanmadı.Ayrıca Trabzon hurmasından elde edilen tanen maddesi verilen hamsterları 30 dakika boyunca Covid-19 virüsü taşıyan hamsterlarla aynı kafese koyan uzmanlar, 1 haftanın ardından yapılan testlerde maddeyi alan hamsterların ciğerlerinde virüse rastlamadı..Bulguların deneyde kullanılan bileşiğin Covid-19'dan enfekte olma veya şiddetli semptomlar geliştirme ihtimalini düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirten uzmanlar, buna rağmen insanlar üzerindeki klinik testlerin önem taşıdığının ve daha fazla deneye ihtiyaç olduğunun altını çizdi..Aslen Çin ve Japonya'da yetişen ve ülkemizde 'cennet meyvesi' ya da 'cennet hurması' olarak da bilinen meyvenin içerdiği zengin A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum nedeniyle kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiği belirtiliyor.Bitkilerden elde edilen açık sarı-kahverengi toz, pul ya da süngersi kütle halindeki biçimsiz maddeler olan tanenler ise bitkilerin kök, odun, kabuk, yaprak ve meyvelerinde bulunuyor..Fransa'da kamuya bağlı Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı tarafından yapılan araştırmaya göre günde iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı açıklandı.ABD'de yapılan bir başka araştırma da Fransa Ulusal Sağlıklı Beslenme Programı'nı doğrulayarak meyve sebze yemenin ömrü uzattığını belirtti.Amerikan Kalp Derneği tarafından yapılan ve Harvard Tıp Fakültesi'nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan Prof. Dong D. Wang öncülüğünde gerçekleştirilen araştırmaya göre, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin ömrü uzattığı ve çok daha sağlıklı bir yaşam sunduğu belirtildi..4 KITADA 29 ÜLKEDEN VERİLER TOPLANDIAmerikan Kalp Derneği tarafından 30 yıla yakın süre zarfında 100 binden fazla kişi incelenerek yapılan çalışmada, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki 29 ülkeden veriler toplandı.100 binden fazla kişinin 26 farklı konudaki istatistikleri derlenirken toplamda 2 milyon veri ile sonuçlandırılan çalışmada, günde iki porsiyon meyve ve üç porsiyon sebze yemenin düşük ölüm seviyesiyle ilişkili olduğu ortaya çıktı..YÜZDE 13 DAHA FAZLA YAŞIYORLARHer gün iki porsiyon meyve üç porsiyon sebze yiyenlerin, diğer katılımcılara göre yüzde 13 daha uzun yaşadığı ortaya çıkarken kalp ve felç dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık riskinin ise yüzde 12 daha düşük olduğu belirtildi.Kanser riskinin yüzde 10, solunum yolu hastalıkları riskinin ise yüzde 35 daha az görüldüğü grup ile ilgili araştırmada günde beş porsiyondan daha fazla sebze ya da meyve tüketilmesinin ise hiçbir faydasının görülmediği belirtildi.İNSAN SAĞLIĞI İÇİN EN İYİ SEBZE VE MEYVELERHarvard Tıp Fakültesi'nde Epidemiyolog ve beslenme uzmanı olarak görev yapan ve araştırmanın başındaki isim olan Prof. Dong D. Wang, '2 milyondan fazla veriyi inceledik ve günde beş porsiyon sebze ya da meyve tüketiminin sağlığa büyük faydalarını tespit ettik' dedi.Wang, 'Yapılan araştırmada en iyi olarak nitelendirebileceğimiz sebze ve meyveleri de sınıflandırdık..Bunlar Ispanak, marul ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, beta-karoten açısından zengin meyve ve sebzeler, turunçgiller havuç gibi C vitamini içeren meyveler' ifadelerini kullandı..SİGARA İÇENLER DİKKAT! BU BESİN VÜCUTTAKİ TÜM NİKOTİNİ DIŞARI ATIYORSigarayı bırakmaya karar verdiyseniz ve vücudunuzdan nikotini hızlı bir şekilde atmak istiyorsanız, aşağıda vermiş olduğumuz besinleri tüketebilirsiniz. İşte vücutta 3 gün boyunca dolaşan nikotini dışarı atan besinler…