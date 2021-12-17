Benzin, Mazot ve LPG Yeni Zam Gelecek Mi? Benzin, Mazot ve LPG Ne Kadar Zam Geldi?
Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) tarafından dün gece açıklanan benzin zammı, istasyonlara da yansıdı. Bunun üzerine vatandaşlar Benzin, Mazot ve LPG Yeni Zam Gelecek Mi? Benzin, Mazot ve LPG Ne Kadar Zam Geldi? sorularına yanıt aramaya başladı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) tarafından dün gece benzine yapılacak zam açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte dün gece itibariyle benzin fiyatlarına 56 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikte benzin fiyatları ise merak konusu oldu. Peki Benzin, Mazot ve LPG Yeni Zam Gelecek Mi? Benzin, Mazot ve LPG Ne Kadar Zam Geldi? İşte yeni benzin, mazot ve LPG fiyatları...