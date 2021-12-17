Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) tarafından dün gece açıklanan benzin zammı, istasyonlara da yansıdı. Bunun üzerine vatandaşlar Benzin, Mazot ve LPG Yeni Zam Gelecek Mi? Benzin, Mazot ve LPG Ne Kadar Zam Geldi? sorularına yanıt aramaya başladı.

Benzin, Mazot ve LPG Yeni Zam Gelecek Mi?



Benzin, Mazot ve LPG Ne Kadar Zam Geldi?



Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) tarafından dün gece benzine yapılacak zam açıklandı. Yapılan açıklamayla birlikte dün gece itibariyle benzin fiyatlarına 56 kuruş zam geldi. Yeni zamla birlikteise merak konusu oldu. Peki? İşte...Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) tarafından yapılan açıklamayla birlikte göre bu gece yarısında itibaren geçerli olacak şekilde benzine 56 kuruş zam yapıldı. Bu zamla birlikte tüm istasyonlarda pompa satış fiyatları değişecek.ABD doları kuru yükseldikçe akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren başlayan benzin zammına ek olarak bu gece yarısından itibaren akaryakıt pompası fiyatlarına yeni zam yansıyacak. Yeni yapılacak zamla birlikte benzinin litre fiyatı 10,33 TL'den 10,89 TL'ye yükseldi. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre benzine 77 kuruş, Motorine ise 31 Kuruş zam yapıldı.