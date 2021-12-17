AK Parti’den teklif! Asgari ücrette damga vergisi

AK Parti, asgari ücrette damga vergisini kaldıran, yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu..Asgari ücret Başkan Erdoğan tarafından dün açıklanmıştı. Başkan Erdoğan konuşmasında, 2022 yılında asgari ücretin en alt 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını duyurmuştu.Asgari ücret ile ilgili Başkan Erdoğan, çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakamın daha da yükseleceğini belirtmişti."HEDEFLERİMİZE YAKINIZ DEMEKTİR"Asgari ücrette tarihi bir artışı gerçekleştirirken, bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da ihmal etmediklerinin altını çizen Başkan Erdoğan, Türkiye'de onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmalarının yaşandığını hatırlattı.Yeni asgari ücret düzenlemesiyle, on yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçirdiklerine işaret eden Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, asgari ücrette tarihi bir artış yaparken, bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz." dedi.Hükümet olarak, asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanların, asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak da işverenlerin yanında olduklarını gösterdiklerini ifade eden Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Böylece istihdamda asgari ücretin artışının yol açtığı maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak daha çok üretmek daha çok iş ve aş kapısı açmak, daha çok ihracat yapmak için hiçbir engel hiçbir mazeret bırakmama azmiyle yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Bu milletin geleceğini erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleriyle dünya bocalarken, biz büyümeye devam ediyorsak, hedeflerimize yakınız demektir. Aynı şekilde tüm bu ülkeler ne yapacağını bilemez şekilde yalpalarken, biz, hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. Asgari ücretin işveren üzerindeki yükünü işte bu anlayışla düşürdük."